7 kardeşin eğitim azmi... Ne bilgisayar ne de tabletleri var

Bilgisayar ve tabletleri olmayan kardeşler, babalarının cep telefonu ile değişmeli olarak EBA'ya bağlanıyor. Avukat, öğretmen, doktor ve hemşire olma hayali kuran kardeşler, çalışma azimleriyle örnek oluyor. Anne Havva Aydın, "Hepsi okuma sevdalısı, tabletleri olsa daha iyi eğitim alırlar" diyor.



Esin Aydın 12'nci sınıf öğrencisi olduğunu belirterek "Koronavirüsten dolayı okula gidemediğimiz için canlı derslere girmek zorundayız. Tek bir telefon var ve 7 kardeş olduğumuz için zor oluyor. Okuyup vatana faydalı olmak istiyoruz. Köy hayatından kurtulup kendi ayaklarımızın üzerinde durmak istiyoruz” dedi.

Kardeşlerinin de derslerinden geri kalmaması için onlara ders çalıştıran Edanur Aydın da, “Biz okumak istiyoruz, okumaya çalışıyoruz. İmkânımız olduğu sürece de kardeşlerimize ders anlatmaya çalışıyoruz. Evde ne kadar imkân varsa öyle çalışıyoruz. Okuyup kendimizi kurtarmamız lazım biz de elimizden geldiğince imkânımız olduğunca okumaya çalışıyoruz" diye konuştu.