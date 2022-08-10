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10 Ağustos 2022 Çarşamba 20:04:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2022 Çarşamba 20:04:00

5 il için 'turuncu' 2 il için 'sarı' uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Kaynak: AA

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Meteoroloji'den yapılan "turuncu" ve "sarı" uyarıda, Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in batısı için gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, vatandaşları yarın için uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah ilk saatlerden itibaren Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in batısında gök gürültülü sağanak görüleceğini açıkladı.

Yağışların; İstanbul, Yalova ve Bartın çevrelerinde kuvvetli, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

VALİ YERLİKAYA UYARDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı:

"Sevgili İstanbullular, Perşembe (yarın) sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli, Anadolu Yakası'nda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olalım."

Etiketler : Meteoroloji Batı Karadeniz İstanbul Valisi Ali Yerlikaya
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