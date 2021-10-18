18 Ekim 2021 Pazartesi 17:00:00 - Güncelleme:18 Ekim 2021 Pazartesi 17:00:00
3 yılda 746 çuval cam şişe topladı
ANKARA'da emekli Şenol Yurttaş (54), sabah yürüyüşünde köpeği cam parçasına basarak yaralanınca, doğadaki cam şişeleri toplamaya başladı.
ANKARA'da emekli Şenol Yurttaş (54), sabah yürüyüşünde köpeği cam parçasına basarak yaralanınca, doğadaki cam şişeleri toplamaya başladı. 3 yılda doğadan 746 çuval şişe toplayıp, belediyelere teslim eden Yurttaş, "İnsanlar doğayı kirletmekten vazgeçsinler" dedi.
Günde 4-5 saat şişe toplayan Yurttaş, yeşili, doğayı çok sevdiğini belirtti.