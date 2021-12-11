28 bin çocuğun hayatı değişti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki 323 mobil ekip, çalıştırılan veya dilendirilen 28 bin 171 çocuğun sokaktan kurtarılmasını sağladı. Bakanlık tarafından 2018 yılında Türkiye genelinde oluşturulan mobil ekipler, sokakta çalıştırılan çocuklara yönelik tespit, müdahale ve izleme çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda 81 ilde hizmet veren 323 mobil ekip, sokakta tespit ettikleri çocuklarla iletişim kurup, güvenini sağladıktan sonra polis eşliğinde ailelerine teslim ediyor. Ailelerle görüşen ekipler, çocuğun eğitiminden ailenin maddi durumuna kadar ihtiyaçları tespit ederek gerekli desteği sağlıyor. 2018'den bugüne 28 bin 171 çocuğa müdahale eden mobil ekipler, 624 çocuğun kurum bakımına alınmasını sağladı. 16 bin 275 çocuğun ailesine rehberlik hizmeti verilirken, 7 bin 873 aileye Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti ya da sosyal yardımlaşma vakıfları aracılığıyla destek sağlandı. Ekiplerin çalışması sonucu, 1023 çocuk hakkında 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında eğitim tedbir kararı alındı. 1096 çocuğun ailesi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Mobil ekipte yer alan sosyal hizmet uzmanı Hümeyra Sezen, sokakta çalışan, çalıştırılan ve dilendirilen çocukları tespit edip, karşılaşabilecekleri ihmal ve istismar risklerini önlemek amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi. Ekipteki sosyal hizmet görevlisinin sivil giyimli zabıta ve polis eşliğinde sokağa çıktığını belirten Sezen, ilk etapta sosyal hizmet uzmanının çalışan veya dilendirilen çocuğu tespit edip iletişime geçtiğini ifade etti. Çocukla konuşup güvenini sağladıktan sonra, zabıta ve polis eşliğinde ailesine tesliminin yapıldığını anlatan Sezen, şöyle devam etti:

"Sonraki süreçte 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında eğitim, sağlık, bakım, barınma tedbirlerine uygunluk var mı, ekonomik desteğe ihtiyaçları var mı ve bu çocuklar neden çalışıyor onları tespit ediyoruz. Aileye gerekli rehberliği yapıyoruz. Çocuğu sokaktan uzaklaştırabilmek için bizim yapabileceğimiz bütün iş ve işlemleri gerçekleştiriyoruz. Ailenin maddi imkansızlığı varsa ve bu sebepten ailede çalışan kimse yoksa ekonomik, sosyal destek hizmetinden yararlandırıyoruz ya da gerekli yerlere yönlendiriyoruz. Eğer çocuk eğitimine devam etmiyorsa eğitim tedbiri, hanede sağlık problemi olan çocuklar hastaneye ulaşım konusunda sıkıntı yaşıyorsa sağlık tedbiri ya da çocuğun bulunduğu ortamda çok ciddi istismar riski varsa o zaman da bakım tedbirine kadar giden işlemlerimiz var."