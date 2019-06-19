Zeka Gücü sınıfıyla mühendisliğe ilk adım

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, telekomünikasyon sektörüne, dijital dünyaya ve ülke ekonomisine kattığı değerleri her alana yayıyor. Ülkesine ve toplumuna değer katan projelerde de öne çıkan Turkcell, cumhuriyetin 100. yılına doğru çocukların yeni çağa hazırlanması için sürdürdüğü Zekâ Gücü sınıfı projesi kapsamındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

27 İLDE SINIF KURULDU



Turkcell’in Zekâ Gücü projesi, çocukları geleceğin dünyasına hazırlamak, ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda yetiştirmek amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde 2016 yılında hayata geçirildi. Proje kapsamında bugüne kadar Türkiye genelinde, 27 ilde toplam 33 sınıf kuruldu. 2019 yılında bu sayının artması hedefleniyor. Projede okullara kurulan Zekâ Gücü Laboratuvarları’nda öğrencilere dizüstü bilgisayar, üç boyutlu yazıcı, akıllı tahta, elektronik set ve alet takımları gibi olanaklar sunuluyor. Zeâa Gücü sınıfı projesiyle ilgili açıklama yapan, Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş “Zekâ Gücü sınıflarıyla hedef; 3 yılda 50 bin, 6 yılda 100 bin çocuğu, geleceğin teknolojileriyle buluşturmak. Geleceğin mucitlerine genç yaşta ulaşıp, ülkemizin de yerli ve milli üretimine katkılar sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



MÜHENDİSLERLE ÇALIŞIYOR



Program kapsamında çocuklar, yapay zeka, programlama, uzay bilimleri, robotik, akıllı ev ve bulut teknolojilerine yönelik eğitim alıyor, projeler geliştiriyor. Aynı zamanda yerli ve milli teknoloji üretimine de çok önemli yatırım yapılıyor. Zekâ Gücü sınıflarıyla bugüne dek toplamda 30 bin öğrenci geleceğin teknolojisiyle buluştu. Ordu’da yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi İbrahim Berk Karaal da, Turkcell’in Zekâ Gücü sınıfında keşfedilen ve yetiştirilen geleceğin mimarlarından biri. Berk Karaal, bilimkurgu filmlerinde izlediği robotları yapabilmeyi hayal ettiğini belirterek, bu yola çıktığını söyledi. Berk, genç yaşta teknoloji ve bilimle buluşması konusundaki duygu ve düşüncelerini şöyle anlatıyor:

İNSANLARI ŞAŞIRTMAK GURURLANDIRIYOR

Okulda veya BİLSEM’de yaptığım projelerin insanları şaşırtması beni gururlandırıyor. Çalışma şevkimi artırıyor. Yaptığım çok basit bir mobil oyun vardı. Air hockey türünde bir oyun. Oyunu yayınladığımda sınıfımdaki herkes birbiriyle bu oyunu oynuyordu. Bu beni çok mutlu etmişti. Kim bilir daha iyi projeler, oyunlar yapsam, daha kimler kullanıp oynayacaktı. İşte bu düşünce beni mutlu ve motive ediyor.

TEKNOLOJYE HEP İLGİM VARDI



Teknoloji ve bilime karşı ilgimin ne zaman ve neden başladığını tam hatırlamıyorum ama kendimi bildim bileli robotlara, özellikle de insansı (humanoid) robotlara karşı büyük bir ilgi duyuyorum. Bu ilgi 6. sınıfa kadar sadece bir düşünce olarak devam etmişti. 6. sınıfta BİLSEM’de fizik dersi öğretmenim derste Arduino’yla led yakıp söndürmeyi (Blink projesi) göstermişti. Belki de en mutlu olduğum gün, o gün oldu.

UCUZ ENERJİNİN KAYNAĞI GÜNEŞ PANELLERİ



Güneş panelleri zaten ilgimi oldukça çekiyordu. Bedava enerji hiç küçük bir olay değil, hatta abartılması bile gerektiğini düşünüyorum. Güneş panellerini yakından incelemem de şöyle başladı: Okulda arkadaşım Baki’yle enerji üretmekten konuşuyorduk. Masa tenisinin ve bilardonun olduğu yere birkaç bisiklet koysak, öğrenciler bu bisikletleri sürüp dinamo yardımıyla elektrik üretse nasıl olur diye tartışıyorduk. Sonra güneş enerjisini derinlemesine araştırmaya başladım.

TURKCELL'DEN TAM DESTEK

Çalışmalar konusunda yeterince desteklendiğimi düşünüyorum. Gerek ailem, gerek BİLSEM’deki mükemmel öğretmenlerim, gerekse Zekâ Gücü projesindeki eğitmenlerim bana çok destek veriyor. Ailem yaptıklarımı tebrik ediyor, BİLSEM’deki öğretmenlerim takıldığım yerlerde bana yardımcı oluyor, Zekâ Gücü eğitmenlerim de bana yol gösteriyor. Benim sıçrayışımda, yani yazılım işlerinde gelişmemim temel sebebi, Zekâ Gücü eğitmenlerinden Oğuzhan Kayar’dır.

HAYALİM İNSANSI ROBOTLAR ÜRETMEK

En büyük hayalim tabii ki kusursuz insansı robotlar üretmek. Tabii ki insansı robot üretiyorsam güçlü bir yapay zekâ da geliştirmem gerekiyor. Güçlü bir yapay zeka da hedeflerim arasında. Üçüncü olarak da daha ucuza mal edilebilen güneş enerjisi sistemleri. Güneş enerjisini bedava enerji olarak adlandırmak mümkündür. Tek sorun bunu elde edeceğimiz sistem. Bu sistemler biraz pahalı.

AİLEM KATKILARI İÇİN MİNNETTARIM

Ben, ailem konusunda çok şanslıyım. Babam fizik, annem ise biyoloji öğretmeni. Elektrik konusunda babamdan yardım alıyorum. Robotik proje yaptığımda bağlantılar için ilk danışmanım babam oluyor. Annemle yazılım konusunda pek paylaşımımız olmasa da yaptığım uygulamalarda onun görüşünü alıyorum. Ayrıca insanın nasıl bir makine olduğunu öğrenmem için iyi bir kaynak da oluyor. Bir de ablam var, tıp öğrencisi. Bana ailemden en çok destek olan kişi o diyebilirim. Teknolojiyle arası daha iyi olduğu için benim ne yaptığımın gerçekten farkında. Belki gelecekte onunla birlikte insansı robotlar geliştiririz.

ÜLKEM İÇİN YENİ ŞEYLER ÜRETECEĞİM

Geleceği kestirmek her ne kadar zor olsa da, kendimi bir yazılım şirketinin başında veya yazılım şirketinde çalışan birisi olarak görüyorum. Ülkemiz için çalışan, elinden gelenin en iyisini yapan, pes etmeyen birisi olacağıma da söz veriyorum. Elbette gelecekte ilk amacım teknolojiyi seven, ülkesi ve geleceği için yeni şeyler üreten biri olmak. Turkcell Zekâ Gücü projesi beni ne kadar mutlu ettiyse, umarım ben de gelecekte insanları o kadar mutlu edebilirim.