TikTok ve Instagram ruh sağlığını bozuyor

Yapılan araştırmalara göre TikTok ve Instagram, gençlerde Tourette sendromuna neden oluyor. The Wall Street Journal, pandemi başlangıcıyla birlikte bu oranın giderek arttığını açıkladı. İstemsiz hareketlere ve tiklere sahip kişilerde görülen Tourette sendromu, genellikle erkek bireylerde görülüyor.