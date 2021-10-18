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18 Ekim 2021 Pazartesi 18:30:00 - Güncelleme:18 Ekim 2021 Pazartesi 18:30:00

TikTok ve Instagram ruh sağlığını bozuyor

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Yapılan araştırmalara göre TikTok ve Instagram, gençlerde Tourette sendromuna neden oluyor.

Yapılan araştırmalara göre TikTok ve Instagram, gençlerde Tourette sendromuna neden oluyor. The Wall Street Journal, pandemi başlangıcıyla birlikte bu oranın giderek arttığını açıkladı. İstemsiz hareketlere ve tiklere sahip kişilerde görülen Tourette sendromu, genellikle erkek bireylerde görülüyor.

Etiketler : TikTok Instagram Tourette sendromu The Wall Street Journal
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