TEKNOFEST gençliği geleceğin su altı araçları için çalışıyor

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji festivali kapsamında, ASELSAN yürütücülüğünde düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, gençlerin tasarladıkları uzaktan kumandalı veya otonom görev icra edebilen su altı araçlarının üretilmesini ve geliştirilmesini amaçlıyor. Ortaöğretim (Ortaokul, Lise), Üniversite (Ön Lisans ve Lisans) ve Lisansüstü öğrencilerinin katılabildiği yarışmaya başvurular 20 Şubat 2024 tarihinde sona erecek.

SU ALTI DÜNYASININ GELECEĞİ TEKNOFEST 2024'TE BELİRLENİYOR...



Günümüzde su altı araştırmaları sivil ve askeri uygulamalarda özellikle doğal kaynakların korunması ve incelenmesi ile ülke güvenliğinin sağlanması amacıyla önem kazanıyor. Bu ihtiyaçlardan yola çıkarak düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, ülkemizde otonom su altı araçlarının üretilmesi konusunda özgün araçların geliştirilmesine öncülük ediyor. Deniz altında görev icra ederken basınç, görüş alanı, haberleşme gibi noktaların daha uygun koşullarda gerçekleştirilmesini sağlayan su altı robotları; denizlerimizin altını kontrol edilebilir bir yer kılmakta büyük bir rol oynuyor. Arama-kurtarma, deniz temizleme, deniz dibi test ve analizleri gibi birçok deniz altı faaliyetlerinde kullanılan su altı araçları geleceğin robotik teknolojilerinde şimdiden kendine kayda değer bir yer ayırdığını gösteriyor.

TEKNOFEST 2024 kapsamında düzenlenen yarışma, Temel Kategori ve İleri Kategori olmak üzere iki kategoriden oluşuyor. Yarışmacılar için belirlenen görevler; Torpido Fırlatma, Su altı kabloları takibi ve anomali tespiti ve Renk tespiti & kapıdan geçiş.

Puanlama ve değerlendirmenin her bir kategoride farklı şekilde gerçekleştirildiği yarışmada Temel Kategoride dereceye giren takımlara birincilik ödülü 150 bin TL, ikincilik ödülü 120 bin TL, üçüncülük ödülü ise 100 bin TL değerinde olacak. İleri Kategoride birincilik ödülü 200 bin TL, ikincilik ödülü 150 bin TL, üçüncülük ödülü ise 120 bin TL olacak.

TEKNOFEST'TEN ÇIKAN BAŞARI HİKÂYELERİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR...



TEKNOFEST ile birlikte güzel bir başarı hikâyesine imza atan Anadolu Robotik 2019 yılında TEKNOFEST kapsamında İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışmasına katıldı.

Geliştirdikleri insansız su altı araçları Argon ile arama, kurtarma, balık çiftliği temizliği ve kontrolleri, sualtı boru ve kablo döşenmesi ve kontrolleri, sualtı inşaat ve bakım/onarım gibi çeşitli sektörlerde otonom veya manuel operasyonlar gerçekleştiriyorlar. TEKNOFEST Girişim Programı Mezunlarından da olan Anadolu Robotik, geliştirdikleri araçlar ile bu sektörlerde kiralama ile gelir elde ediyor.

DEGZ, TEKNOFEST 2018, 2019 ve 2020 yıllarında İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışmasına katılarak çeşitli dereceler elde etti. TEKNOFEST Girişim Programı Mezunlarından da olan DEGZ, Deringezen X ve Pro ürünleri ile özelleştirilebilir, endüstriyel insansız su altı araçları geliştiriyor. Geliştirdikleri araçlar, mekanik ve elektronik kompenentlerin satışını gerçekleştirerek gelir elde ediyorlar. DEGZ aynı zamanda T3 Vakfı desteği ile DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde su altı aracı geliştirme eğitimleri veriyor.

Lenta Marine, TEKNOFEST 2019 İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışmasına katıldı.

Su altı ve denizcilik sektöründe malzeme bilimi, mekanik tasarım, elektronik sistem tasarımı konularında mühendislik çözümleri geliştirdiler. Geliştirdikleri PYROT insansız su altı aracı ile denizcilik sektörüne kaliteli ve verimli ürünler sunuyor. TEKNOFEST Girişim Programı Mezunları arasında yer alan Lenta Marine bir çok operasyonel süreçte yer aldı. Kiralama, su altı parça satışı yapıyorlar. Aynı zamanda su altı sportif alanlar için su altı araçları geliştiriyorlar.

Remora, TEKNOFEST 2019 İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışmasına katıldı.

Geliştirdikleri su altı aracı Neta ile tekne altı temizleme konusunda faaliyet gösteriyorlar.

TEKNOFEST Girişim Programı Mezunlarından olan Remora, teknelerin alt kısmındaki tabakaları temizleme ve kiralama da kullanılarak gelir elde ediyor.