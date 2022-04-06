Mesajlara anket özelliği geliyor

Uzun süredir WhatsApp'a gelmesi beklenen anket özelliğinden ilk görüntüler ortaya çıktı. Paylaşılan ekran görüntüsüne göre; anketi oluşturan kullanıcı, öncelikle ankette cevaplanması istenen soru kısmına soruyu yazıyor. Sonrasında, ankete verilebilecek cevapları yazı ya da emoji şeklinde dolduruyor. Özelliğin şu anda olduğu aşamada ankete en fazla 12 cevap eklenebildiği görülüyor.



Bu sayının kesin sayı olup olmadığı bilinmezken, anketlerin sohbet penceresinde nasıl gözükeceği de henüz bilinmiyor. Özelliğin tüm WhatsApp kullanıcıları için ne zaman yayımlanacağı konusu da belirsizliğini koruyor.