VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İzmir Aliağa ve Foça'da orman yangını
Nehir Erdoğan için Kapadokya'da film zamanı
Dizi aşkı erken bitti
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4,5 milyonu aştı
Bayraktar AKINCI TİHA TSK envanterine giriyor
Sel felaketinden etkilenen 3 ilde 1114 konut yapılacak
8 uçak ile hava köprüsü kuruldu, 48 saat içinde tahliye tamamlandı
Bakan Çavuşoğlu "Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı"na katılmak üzere Irak'ta
Başkan Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısında
Firari FETÖ'cü eski emniyet müdürü yakalandı
TEM Otoyolunda zincirleme kaza
Başkan Erdoğan Karadağ'a geldi
3 terörist etkisiz hale getirildi
Fişekhane'ye özel koreografi
Yeni sezon heyecanı
Yavru carettalara yardım eli
'Turizmin başkenti'ne gelen turist sayısı 5 milyonu aştı
Kazdağları arılarının balları 5 ülkeye ihraç ediliyor
Başkan Erdoğan, Bosna Hersek'ten ayrıldı
Emine Erdoğan gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'i andı
Koronavirüsün uyku düzenine etkisi araştırıldı
ÖSYM'den 'YÖKDİL' uyarısı
Kadın sağlık çalışanlarına işlerinize dönün çağrısı
Macron, Irak'a geldi
28 Ağustos 2021 Cumartesi 13:57:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2021 Cumartesi 14:55:00

Bayraktar AKINCI TİHA TSK envanterine giriyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Türk savunma sanayisinin güvenlik güçlerinin envanterine kazandırdığı insansız hava araçlarına Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) da ekleniyor.

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI, yarın düzenlenecek törenle güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacak.

İnsansız hava araçlarını yurt içinde ve dışında etkin şekilde kullanan güvenlik güçleri, AKINCI ile yeni operasyonel kabiliyetler kazanacak.

Bayraktar AKINCI'yı geliştirme sürecinde 3 prototip üretildi. AKINCI ilk uçuşunu 6 Aralık 2019'da gerçekleştirdi. Prototip araçların ardından ilk uçakların seri üretimine başlandı.

Test faaliyetleri, Çorlu Hava Meydan Komutanlığındaki Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde prototip araçlarla yürütüldü.

AKINCI, geliştirilme sürecinde önemli başarılara imza attı. Milli olarak geliştirilen bir hava aracıyla ulaşılan en yüksek irtifaya çıkan Bayraktar AKINCI, Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı. Gökyüzünde 38 bin 39 feet (11 bin 594 metre) yüksekliğe çıkan Bayraktar AKINCI, 25 saat 46 dakika havada kaldı. Bayraktar AKINCI, test ve eğitim uçuşlarında 1000'den fazla sorti yaptı.

Bayraktar AKINCI, 22 Nisan'da yapılan ilk atış testinde milli olarak geliştirilen akıllı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve ilk kez kullanılan MAM-T ile hedefleri başarıyla vurdu, 5 Temmuz'da yapılan atış testinde de ilk defa harp başlıklı mühimmatlar kullanıldı. Canlı mühimmatlarla yapılan atış testinde de AKINCI'dan atılan mühimmatlar hedefleri tam isabetle vurdu.

YAPAY ZEKA VE ÇOK SAYIDA GELİŞMİŞ FAYDALI YÜK

Bayraktar AKINCI, yüksek faydalı yük kapasitesiyle envanterdeki Bayraktar TB2 ve Anka'dan daha etkin ateş gücü ve daha gelişmiş ekipmanla Türk Silahlı Kuvvetlerinin göklerdeki güç çarpanı olacak.

AKINCI, 40 bin feet irtifaya kadar yükselebilen, 24 saat uçuş gerçekleştirebilen, 6 ton kalkış ağırlığına ve 1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olarak geliştirildi.

Taarruzi İHA sistemi, taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak.

Bayraktar AKINCI TİHA, çok çekirdekli yapay zeka bilgisayarıyla sensörlerden aldığı verileri işleyerek karar verme kabiliyetine de sahip olacak.

Baykar mühendislerince geliştirilen yapay zeka bilgisayarları sayesinde AKINCI TİHA, gelişmiş rota ve görev planlama fonksiyonlarını yürütebilecek. Yapay zeka sistemi sayesinde hedefler daha etkin şekilde tespit edilebilecek.

GÜCÜNÜ YERLİ MÜHİMMATLARDAN ALACAK

Savaş uçaklarının yükünü azaltacak Bayraktar AKINCI TİHA ile hava bombardımanı da icra edilebilecek. Türkiye'de milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatılacak AKINCI TİHA, böylece hava hedeflerini de etkisiz hale getirebilecek.

Kendi sınıfında dünyanın en ileri teknolojik özelliklerine sahip Bayraktar AKINCI TİHA, yerli ve milli olarak üretilen MAM-L, MAM-C, MAM-T, Nüfuz Edici Bomba, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A, Hassas Güdüm Kiti (HGK), Lazer Güdüm Kiti (LGK) gibi mühimmat, füze, bomba ve güdüm kitleriyle donatılacak.

Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi'yle yer sistemlerine bağımlı olmaksızın otomatik iniş kalkış yapabilen Bayraktar AKINCI TİHA, Çift Yedekli SATCOM ile haberleşme menzili bulunmaksızın uydu vasıtasıyla komuta edilebilecek.

Etiketler : baykar bayraktar akıncı tiha yapay zeka insansız hava araçları savunma sanayii tsk teknoloji haberleri
Çekimler başladı

Çekimler başladı
Şevval'le enerjimiz tuttu

Şevval'le enerjimiz tuttu
Babacan ailesi parkta

Babacan ailesi parkta
Modelleri seçecek

Modelleri seçecek
Bonkör Demet

Bonkör Demet
Güle oynaya çekiyoruz

Güle oynaya çekiyoruz
Ruh ikizini bulmuş

Ruh ikizini bulmuş
Hem okuyacak hem oynayacak

Hem okuyacak hem oynayacak
Yapımcılıkta da iddialı

Yapımcılıkta da iddialı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER