5. nesil savaş uçağı NGF yüzünü gösterdi! 'Gizli füze' taşıyacak

Almanya, İspanya ve Fransa'nın ortak geliştirdiği Avrupa Yeni Nesil Savaş Uçağı (The European Next Generation Fighter - NGF) 53. Paris Havacılık Fuarı'nda tanıtıldı.



MBDA'dan TASS'a konuşan bir kaynak, Avrupa'nın en büyük füze üreticisi MBDA Group ile uçak için, yeni füzelerin geliştirilmesi için anlaşma yapıldığı belirtiyor. Açıklamaya göre, NGF savaş uçağı için iki yeni füze türü geliştirme çalışmaları kapsamında çalışma, araştırmaların başlatıldığı belirtildi.



Kaynak, NGF'nin gizli (kamufle edilmiş) ve yüksek korumalı hedefleri vurmak için düşük görünürlülüğe sahip bir füze ve her türlü yer ve deniz yüzeyi hedefini vuracak standar bir seyir füzesinin geliştirileceğini iki füzeninde 2030'da envantere girmesinin planlandığını söyledi.



NGF, ayrıca MBDA'nın F-35 Lightning II ve Eurofighter Typhoon savaş uçakları için geliştirdiği, SmartGlider (Güdümlü kanatlı planör) ve SmartCruiser (Güdümlü seyir füzesi) yanı sıra Spear-3 gibi 80 kg'lık seçkin hassas bombaları da taşıyacak.



Pazartesi günü tanıtılan NGF, 3 Avrupa ülkesi Almanya, İspanya ve Fransa tarafından geliştiriliyor. Uçağın geliştirme çalışmaları, Fransız Dassault Havacılık ve Avrupa Airbus Grubu tarafından yürütülüyor. NGF'nin hizmete gireceği tarihin 2040'ları bulması bekleniyor.



17 Haziran'da başlayan 53. Paris Havacılık Fuarı 23 Haziran'da sona eriyor.

(star.com.tr)