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06 Temmuz 2023 Perşembe 11:26:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2023 Perşembe 11:26:00

Wimbledon'da Swiatek ve Djokovic 3. tura yükseldi

Kaynak: AA

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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda dünya 1 numarası Polonyalı tenisçi Iga Swiatek ve tek erkeklerde dünya 2 numarası Sırp sporcu Novak Djokovic, 3. tura çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen ve Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros), ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Wimbledon'da ana tabloda 3. gün maçları yapıldı.

Son 4 organizasyon da dahil Wimbledon'ı 7 kez kazanan 36 yaşındaki Djokovic, ikinci turda Avustralyalı tenisçi Jordan Thompson'ı 6-3, 7-6 ve 7-5'lik setlerle 3-0 yenerek 3. tura çıktı.

Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, Birleşik Krallık'tan Arthur Fery'i 7-5, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek 2. tura adını yazdırdı.

Tek erkeklerde 5 numaralı seribaşı Yunan sporcu Stefanos Tsitsipas ise Avusturyalı tenisçi Dominic Thiem'i 3-6, 7-6, 6-2, 6-7 ve 7-6'lık setlerle 3-2 yenerek 2. tura yükseldi.

Erkeklerde 9 numaralı seribaşı ABD'li Taylor Fritz, Alman rakibi Yannick Hanfmann'ı 6-4, 2-6, 4-6, 7-5 ve 6-3'lük setlerle 3-2 yenerek 2. tura çıktı.

SWİATEK 3. TURA YÜKSELDİ, SAKKARİ İLK TURDA ELENDİ

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, İspanyol sporcu Sara Sorribes Tormo'yu 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek 3. tura yükseldi.

Tek kadınlarda 8 numaralı seribaşı Yunan tenisçi Maria Sakkari ise Ukraynalı rakibi Marta Kostyuk'a karşı ilk seti 6-0 kazanmasına rağmen sonraki iki seti 7-5 ve 6-2 kaybederek karşılaşmadan 2-1 yenik ayrıldı ve turnuvaya ilk turda veda etti.

Etiketler : novak djkovic wimbledon tenis
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