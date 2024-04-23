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23 Nisan 2024 Salı 14:30:00 - Güncelleme:23 Nisan 2024 Salı 14:30:00

UEFA, Türk hakem Halil Umut Meler'in 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev alacağını açıkladı

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UEFA, Türk hakem Halil Umut Meler'in 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) görev alacağını açıkladı.

UEFA, 14 Haziran-14 Temmuz'da Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2024'te görev yapacak hakemleri duyurdu.

FIFA kokartlı Halil Umut Meler, EURO 2024'te düdük çalacak 19 orta hakem arasında yer aldı. Turnuvada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını yapacak hakemler Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy oldu. Alper Ulusoy ise Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görevlendirildi.

Ayrıca UEFA ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) arasındaki iş birliği kapsamında Arjantinli hakem Facundo Tello da turnuvada maç yönetecek hakemler arasına dahil edildi.

Turnuvada görev yapacak orta hakemler şu şekilde:

Artur Soares Dias (Portekiz), Jesus Gil Manzano (İspanya), Marco Guida, Daniele Orsato (İtalya), Istvan Kovacs (Romanya), Ivan Kruzliak (Slovakya), François Letexier, Clement Turpin (Fransa), Danny Makkelie (Hollanda), Szymon Marciniak (Polonya), Halil Umut Meler (Türkiye), Glenn Nyberg (İsveç), Michael Oliver, Anthony Taylor (İngiltere), Sandro Scharer (İsviçre), Daniel Siebert, Felix Zwayer (Almanya), Slavko Vincic (Slovenya), Facundo Tello (Arjantin)

Etiketler : uefa hakem halil umut meler 2024 avrupa futbol şampiyonası
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