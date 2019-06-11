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11 Haziran 2019 17:24 | Salı

Türkiye İzlanda maçı kaçta? Milli maç hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye İzlanda maçı kaçta? Milli maç hangi kanalda yayınlanacak? sorularının yanıtları herkes tarafından merak ediliyor. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 4. maçında Türkiye ile İzlanda kozlarını bu akşam paylaşacaklar. 9 puanla liderlik koltuğunda oturan Milli Takımımız, sahadan galibiyetle ayrılarak kalan haftalar için avantaj yakalamak istiyor. Türkiye'nin muhtemel 11'inde şu isimler yer alıyor; Mert, Zeki, Merih, Kaan, Hasan Ali, Dorukhan, Ozan, Mahmut, Cengiz, Kenan, Burak. Türkiye İzlanda maçı detayları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Bu akşam milyonları ekrana kilitleyecek olan Türkiye İzlanda maçı için heyecan dorukta. Türkiye İzlanda maçı kaçta? Milli maç hangi kanalda yayınlanacak? sorularının yanıtları tüm herkes tarafından araştırılıyor. Türkiye A Milli Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile karşılaşacak. 9 puanla liderlik koltuğunda olan Milli Takımımız, sahadan galibiyetle ayrılarak kalan haftalar için avantaj yakalamak istiyor. Okay Yokuşlu ve Cenk Tosun'un sakatlıklarından dolayı kadrodan çıkarılmasının ardından takımın diğer önemli isimlerinde Hakan Çalhanoğlu da idmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle Fransa maçında riske edilmemişti. Millilerde sakatlık olayı Cengiz Ünder ile devam etti. Sağ üst adalesinde ağrı hisseden genç yıldızın oynayıp oynamama durumu belli değil. Türkiye İzlanda maçı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. Türkiye İzlanda maçı hakkında tüm detaylar sizlerle... 

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI KAÇTA? 
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 4. maçında bu akşam İzlanda ile kozlarını paylaşacak. Laugardalsvöllur Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak maçı Polonyalı hakem Marciniak yönetecek. 

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Bu mücadele TRT 1'den izlenebilecek.  Mücadelede, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Marciniak'ın yardımcılıklarını Paweł Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.

MİLLİ TAKIMIN MUHTEMEL 11'İ
Türkiye'nin muhtemel 11'inde şu isimler yer alıyor;
Mert, Zeki, Merih, Kaan, Hasan Ali, Dorukhan, Ozan, Mahmut, Cengiz, Kenan, Burak

MİLLİLERİN ADAY KADROSU
A Milli Takım'ın 25 kişilik İzlanda maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleciler: Fehmi Mert Günok (Medipol Başakşehir), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Sassuolo), Cengiz Umut Meraş (Bursaspor), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)
Orta saha: Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yunus Mallı (Wolfsburg), Hakan Çalhanoğlu (Milan)
Forvet: Burak Yılmaz, Güven Yalçın (Beşiktaş), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

TÜRKİYE 572. MAÇINA ÇIKIYOR
A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile deplasmanda yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçıyla 572. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 300'ü resmi, 271'i özel 571 maçta, biri hükmen olmak üzere 217 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 221 kez de rakiplerine yenildi.
Ay-yıldızlı ekip, 243'ü deplasmanda, 248'i evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 753 gol attı, kalesinde 820 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 571 karşılaşmanın 490'ını Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı. 

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