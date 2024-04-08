VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Niğde'de toprak altındaki patates deposu çöktü: 2 ölü, 4 yaralı
Pendik'te yediemin otoparkında yangın çıktı
Gazze'de öldürülen gazeteciler için İstanbul'da 24 saat canlı yayın yapılacak
Sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi
"İsrail hem Filistinlileri hem de bizatihi hakikati katlediyor"
Süper Lig kulüplerinden "imza" hamlesi
08 Nisan 2024 Pazartesi 15:05:00 - Güncelleme:08 Nisan 2024 Pazartesi 15:05:00

Süper Lig kulüpleri TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için imza topluyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Süper Lig kulüpleri, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için noter onaylı imza toplamaya başladı.

Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki ofisinde bir araya kulüp temsilcileri, noter onaylı imzalarını veriyor.

Bazı kulüp temsilcilerinin de imzalarını bulundukları kentlerden verecekleri bildirildi.

Delegelerin yüzde 40'ının noterden imzasının toplanması halinde TFF Yönetim Kurulunun statüye göre bir ay içinde olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi gerekiyor.

Federasyonun seçime gitmemesi durumunda oy kullanan delegelerin konuyu FIFA'ya taşıma hakları bulunuyor.

Etiketler : süper lig kulüpleri türkiye futbol federasyonu olağanüstü seçimli genel kurul imza
Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu

Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu
Firuze: Ajda'nın izindeyim

Firuze: Ajda'nın izindeyim
Sahnede kutlama

Sahnede kutlama
Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor

Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor
Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!

Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!
İlker Görgülü, servetini bağışladı

İlker Görgülü, servetini bağışladı
Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma

Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma
Nilgün Belgün gösterisini bağışladı

Nilgün Belgün gösterisini bağışladı
Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var

Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX