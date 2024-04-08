Süper Lig kulüplerinden "imza" hamlesi

Süper Lig kulüpleri TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için imza topluyor
Kaynak: AA
Süper Lig kulüpleri, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için noter onaylı imza toplamaya başladı.
Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki ofisinde bir araya kulüp temsilcileri, noter onaylı imzalarını veriyor.
Bazı kulüp temsilcilerinin de imzalarını bulundukları kentlerden verecekleri bildirildi.
Delegelerin yüzde 40'ının noterden imzasının toplanması halinde TFF Yönetim Kurulunun statüye göre bir ay içinde olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi gerekiyor.
Federasyonun seçime gitmemesi durumunda oy kullanan delegelerin konuyu FIFA'ya taşıma hakları bulunuyor.
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