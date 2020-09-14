İsmail Kartal imzayı attı! Resmen Konyaspor'da

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14 Eylül 2020 Pazartesi 14:22:00 - Güncelleme:14 Eylül 2020 Pazartesi 14:22:00

İsmail Kartal resmen Konyaspor'da

Kaynak: star.com.tr

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Konyaspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör İsmail Kartal ile resmi sözleşme imzaladı. Tecrübeli teknik direktör Yeşil-Beyazlılarla 2 yıllık mukaveleye imza attı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı salonunda gerçekleşen imza törenine Konyaspor Başkan Yardımcısı Bünyamin Sarıtaş, Teknik Direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler katıldı.

İsmail Kartal’ın 2 yıllığına imzaladığı sözleşmenin ardından Bünyamin Sarıtaş yaptığı konuşmada “Herkesin malumu, ligin başlamasına çok az bir süre kala Bülent Korkmaz hocamız ile hiç beklemediğimiz bir ayrılık yaşadık. Zamanımız çok kısıtlı olmasına rağmen İsmail hocamızla bir görüşme yaptık ve kendisiyle anlaşma sağladık. Gerek futbolculuğunda gerek teknik direktörlüğünde Türk futbolunda önemli bir yere sahip olan İsmail Hocamızla anlaşmaya vardık. Büyük başarılara, büyük umutlara birlikte yürüyeceğimizi düşünerek bu anlaşmanın iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum” sözlerine yer verdi.

İmza sonrası duygu ve düşüncelerini ifade eden İsmail Kartal ise “Öncelikle beni Konyaspor'da çalışmaya layık gören başta kulüp başkanımız ve yönetimine teşekkür ediyorum. Konyaspor camiası olarak, yönetimimizle, taraftarımızla, futbolcularımızla, kulüp personelimizle Konyaspor'un potansiyelini ön plana çıkaracağımızı düşünüyorum. Hep birlikte çalışarak Konyaspor'u hak ettiği yere getireceğimize inanıyorum. Ben ve ekibimin elinden geleni yapacağını herkesin bilmesini istiyorum” dedi.

Yeşil beyazlı takımın hafta sonu oynayacağı Gençlerbirliği maçı için de görüşlerini açıklayan Kartal “Buraya geç gelmiş olsak da, bizler Türk futbolunun içinde olan insanlarız. Bütün takımları, futbolcuları yakından takip ediyoruz. Önümüzde bir haftalık bir dönem var. Bu dönemde Gençlerbirliği maçına en iyi şekilde hazırlanıp, lige güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bunun içinde bugün akşam antrenmanımız 6'da, yarın ise çift idman yaparak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hafta sonuna kadar futbolcularımızla sık sık görüşmeler yapacağız, onlarla konuşacağız, onlara kendi felsefemizi anlatacağız. Futbolcularımızın bizleri anlayacağını düşünüyorum. Çünkü onların kapasitelerini biliyoruz. İlk maçlar, ilk başlangıçlar zor olur. Birlikte hep beraber lige güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

İsmail Kartal’ın yardımcılıklarını Osman Zeki Korkmaz, Murat Göksu, Mehmet Göker Özdemir, Serdar Kesimal, Hakan Ünal ve Cüneyt Alibeyoğulları yapacak.

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