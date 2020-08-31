Galatasaray'dan transfer hamlesi! Jens Petter Hauge transferi bu hafta netleşiyor

Galatasaray transfer çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sarı-Kırmızılı yönetim gözünü bu kez Norveç'in Bodo Glimt takımında oynayan Petter Hauge'ye çevirdi.

Hem sağ hem de sol kanatta oynayabilen 20 yaşındaki oyuncu bu sezon 10 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi.

2. SEZON SATIN ALMA OPSİYONU

Sarı-kırmızılı yönetimin Bodo Glimt'e ilk sezon kiralama, ikinci sezon için de satın alma opsiyonlu bir teklifte bulunduğu öne sürüldü. Norveç Kulübü ile pazarlıkların sürdüğü belirlendi.

FATİH TERİM ONU ÇOK İSTİYOR

Teknik Direktör Fatih Terim'in de Norveçli futbolcuyu takımda görmeyi çok istediği gelen bilgiler arasında. Oyuncunun her iki kanatta da oynamasının tercih nedeni olduğu öne sürüldü.

BU HAFTA İÇİNDE NETLEŞECEK

Galatasaray ile Bodo Glimt arasında yapılan pazarlıkların bu hafta içinde tamamlanması bekleniyor. 20 yaşındaki oyuncunun da Sarı-Kırmızılı takımda oynamayı çok istediği ortaya çıktı.

İSTİKBAL VAAT EDİYOR

Petter Hauge Glimt'teki performansıyla göz dolduruyor. Galatasaray yıldız oyuncuyu renklerine bağlamak için tüm şartları zorluyor.