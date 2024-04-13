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13 Nisan 2024 Cumartesi 22:50:00 - Güncelleme:13 Nisan 2024 Cumartesi 22:50:00

Fernando Santos ile yollar ayrıldı

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Beşiktaş, teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Beşiktaş, Süper Lig'in 32'nci haftasında Samsunspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlı ekip yaptığı açıklamada teknik direktör Fernando Santos ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Fernando Santos'la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Santos'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz. Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe yapacaktır" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş, Portekizli teknik adam yönetiminde çıktığı 16 maçta 7 galibiyet 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Etiketler : Beşiktaş Fernando Santos ayrılık
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