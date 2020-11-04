Diego Maradona'dan üzücü haber!

Arjantin medyası kaynaklı haberlere göre Maradona, La Plata’da hastaneye kaldırıldı.

60 yaşındaki Maradona anemi ve depresyon nedeniyle hastaneye kabul edildi. Ancak Maradona'nın beyin damarındaki pıhtı nedeniyle acil ameliyata alınmasına karar verildi.

Hayranları, üzücü haberi alır almaz hastane önüne akın ederek Arjantinli efsaneye destek verdi.

Geçen Cuma 60 yaşına giren Maradona, takımı Club de Gimnasia y Esgrima La Plata'nın Patronato'ya karşı oynadığı maçta kulübede yer aldı ancak maç başlar başlamaz stadyumdan ayrıldı. Maradona'nın stattan ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Sebastien Mendez takımın başına geçti ve Arjantinli efsanenin öğrencileri maçı 3-0 kazandı.