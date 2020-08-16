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16 Ağustos 2020 Pazar 20:19:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2020 Pazar 20:24:00

Beşiktaş Mensah ile anlaştı! Yeni transfer İstanbul'a geliyor

Kaynak: IHA

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Beşiktaş'ın Kayserispor'dan kadrosuna kattığı Bernard Mensah'ın bu akşam İstanbul'da olacağı belirtildi. Siyah beyazlılar, Bernard Mensah'ı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

Beşiktaş, Bernard Mensah için Kayserispor’la anlaşmaya vardı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerle geçtiğimiz ay Bodrum’da bir araya gelen Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, transfer konusunda anlaşma sağlamıştı. Siyah-beyazlılar, Mensah’ı satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiraladı.

Beşiktaş, Mensah transferinde mutlu sona ulaştı. Kayserispor forması giyen yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için uzun süredir görüşmelerine devam eden siyah-beyazlılar, dün yapılan son görüşmede anlaşmaya vardı. Bu futbolcu için ligler sona ermeden önce Kayserispor’un kapısını çalan Beşiktaş, transferin sözünü ise geçtiğimiz ay Bodrum’da aldı. Tatil için Bodrum’a giden Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, burada Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve siyah-beyazlı bazı yöneticilerle bir araya geldi.

1 YIL KİRALANDI

Bodrum’da gerçekleşen zirvede Mensah için teklifini ileten Beşiktaş, Berna Gözbaşı’ndan söz aldı ve Kayseri’ye döndükten sonra oyuncuyla görüşüp siyah-beyazlı kulübe bilgi vereceğini belirtti. Oyuncuyla görüşen ve Mensah’ın da Beşiktaş’a gitmek istemesini söylemesiyle transfere onay veren Gözbaşı, siyah-beyazlılarla anlaşmaya vardı. Beşiktaş bu oyuncuyu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. Siyah-beyazlılar, önümüzdeki sezon Mensah’ı isterse, bonservis için 4.5 milyon Euro ödeyecek. Mensah da bu transfer sonucunda Beşiktaş’tan 1 milyon 250 bin Euro alacak. Siyah-beyazlı kulüp, önümüzdeki hafta transferi duyuracak.

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