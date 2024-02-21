İstanbul havalimanları ocak ayında yolcu sayısını yüzde 8 artırdı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, Kovid-19 salgının ardından 2022 ile 2023'te dünya genelinde ve Türkiye'de hızla toparlanma sürecine giren hava yolu trafiğindeki artış bu yılın ilk ayına da yansıdı.

İstanbul Havalimanı'nda bu yılın ocak ayında 1 milyon 234 bin 576 yolcu iç, 4 milyon 767 bin 43 yolcu ise dış hatlardan seyahat etti. 6 milyon bin 619 yolcu İstanbul Havalimanı'nda ağırlandı.

Geçen yılın aynı döneminde bu havalimanında iç hatlarda 1 milyon 218 bin 237, dış hatlarda ise 4 milyon 435 bin 402 olmak üzere 5 milyon 653 bin 639 yolcu misafir edildi.

İstanbul Havalimanı, 2024 yılının ilk ayında yolcu sayısını yüzde 6 ve 347 bin 980 kişi artırdı.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA 1 AYDA 3 MİLYONDAN FAZLA YOLCU AĞIRLANDI



Bu yılın ocak ayında, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan icra edilen geliş ve gidiş seferleriyle iç hatlarda 1 milyon 446 bin 739, dış hatlarda 1 milyon 708 bin 314 olmak üzere 3 milyon 155 bin 53 yolcu uçtu.

Geçen yılın ilk ayında 2 milyon 794 bin 730 yolcunun ağırlandığı havalimanında yüzde 13'lük ve 360 bin 323 yolculuk artış olduğu hesaplandı.

İstanbul'daki 2 havalimanından, bu yılın ilk ayında iç hatlarda 2 milyon 681 bin 315, dış hatlarda ise 6 milyon 475 bin 357 olmak üzere 9 milyon 156 bin 672 yolcu geçiş yaptı.

Geçen yılın aynı döneminde ise seyahat eden yolcu sayısı 8 milyon 448 bin 369 olarak hesaplandı.

Böylece İstanbul havalimanlarının geçen yılın dönemine göre yolcu sayısını 708 bin 303 kişi ve yüzde 8 artırdığı belirlendi.

2024'ÜN İLK AYINDA İSTANBUL HAVALİMANLARI UÇUŞ SAYILARINI DA ARTIRDI



İstanbul'daki havalimanlarında bu yılın ilk ayında yolcu sayılarına paralel olarak düzenlenen seferlerde de artış kaydedildi.

İstanbul Havalimanı'nda, 2024'ün ilk ayında 8 bin 910'u iç, 31 bin 938'i dış hatlar olmak üzere toplam 40 bin 848 sefer düzenlendi.

Geçen yılın ilk ayında toplam 38 bin 888 seferin yapıldığı havalimanında bu ocakta 1960 uçuşluk artış meydana geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, 2024'ün Ocak ayında 8 bin 616'sı iç, 10 bin 561'i dış hat olmak üzere toplam 19 bin 177 uçuş icra edildi.

Bu havalimanında 2023'ün aynı döneminde toplam 17 bin 601 uçuş yapıldığı kayıtlara yansırken geçen yıla kıyasla 1576 sefer artışı hesaplandı.

Atatürk Havalimanı'nda, ocak ayında iç ve dış hatlarda toplam 2 bin 71 uçuş düzenlendi.

Geçen yılın ilk ayında 1888 seferin icra edildiği havalimanında sefer artışı 183 olarak hesaplandı.

İstanbul'daki tüm havalimanlarından bu yılın ocak ayında toplam 62 bin 96, geçen yıl aynı döneminde ise 58 bin 377 sefer düzenlendiği belirlendi.

Böylece ocak ayında havalimanlarından icra edilen iç ve dış hat seferleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 ve 3 bin 719 arttığı hesaplandı.