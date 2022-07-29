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29 Temmuz 2022 Cuma 15:42:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2022 Cuma 15:42:00

Havaalanından araç kiralayıp özgürce gez

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En keyifli geziler ve keşifler çoğu zaman havaalanlarından kiralanan araçlarla yapılıyor. Hem konforlu hem de zaman açısından verimli geçen bu gezilerle çokça yer keşfetmek mümkün. Peki Türkiye'de araç kiralayarak gezilecek ilk akla gelen keyifli rotalar nereler?

Ülkemizin ulaşması zor olsa da en özel deneyimlerle dolu noktaları dendiğinde Karadeniz yaylaları öne çıkıyor. Farklı bir seyahat tecrübesi yaşamak için yaylaya çıkmak isteyen seyahat severlere Rize-Artvin ya da Trabzon havalimanlarından araç kiralama hizmetini değerlendirmelerini öneriyoruz. Geçmişte yaylalara yakın tek havaalanı Trabzon Havalimanı olsa da bugün Rize-Artvin Havalimanı da yaylaya gitmek isteyen kişiler tarafından tercih ediliyor. Engebeli yollarla dolu Karadeniz'de yaylalara özel araç olmadan çıkmak mümkün değil. Bu nedenle uçakla bölgeye varan kişilerin yaylalara ulaşmak için araç kiralaması bir zorunluluk. Bölgede yollar engebeli ve dağlık olduğu için yaylalara çıkmak için 4x4 segmentindeki araçlardan kiralamak gerekiyor. Tedarikçi firmaya göre değişiklik gösterse de bölgedeki havalimanlarından 4x4 segmentindeki araçları kiralamak 1.300 TL'den başlıyor.

EN GÜZEL YAYLALAR

Rize'yi gezerken Ayder, Pokut ve Gito gibi son yıllarda çokça popüler olan yaylaların yanı sıra Elevit, Trovit, Palovit, Samistal, Sal, Çat, Avusor ve Hazindak da görülmeye değer. Trabzon'da Sis Dağı ve Haldizen başı çekerken, heyelan sonucu oluşan Sera Gölü'nün çevresini de listeye eklenebilir. Artvin'e gidecekseniz de Borçka Karagöl Yaylası ve Kafkasör Yaylası görmeniz gereken yerler arasında.

KAPADOKYA SUV'LA GEZİLİR

Araç kiralayarak gezilmesini önerdiğimiz lokasyonlardan biri de Kapadokya. Kapadokya'da rahat ve keyifli bir tatil için Nevşehir Kapadokya Havalimanı'ndan araç kiralanabiliyor. Ziyaretçiler, dilerse Kapadokya'ya gitmek için daha çok uçuşun gerçekleştiği Kayseri Havalimanı'nı tercih edebiliyor, aracını bu havalimanından kiralayarak keşfe başlayabiliyor. Ancak, kiralama işlemini yaparken araç seçiminde Kapadokya Bölgesi'nin coğrafi koşullarını da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Özellikle geniş coğrafyası, engebeli arazileri ve çok sayıda görülmesi gereken noktası ile öne çıkan Kapadokya'da SUV tipi bir araç kiralanması öneriliyor. Kapadokya için SUV araçların bir günlük kiralama ücreti tedarikçi firmaya göre değişiklik gösterse de ortalama 800 TL'den başlıyor. Dolu dolu bir Kapadokya gezisi için bölgeye en az 5 gün vakit ayırılması gerekiyor. Büyüleyici güzelliği ile UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya seyahatinde, Peri Bacaları, Uçhisar, Güvercinlik Vadisi, Göreme Milli Parkı, Aşıklar Vadisi, Zelve Ören Yeri'nin mutlaka gezilmesi tavsiye ediliyor. Ayrıca Kapadokya seyahatinin olmazsa olmazı balon turunun da mutlaka tatil programına eklenmesi gerektiği belirtiliyor.

KAŞ'A SEHAYAT BİR BAŞKADIR

Havalimanından araç kiralayarak keşfedilmesini önerdiğimiz bir diğer lokasyon da Dalaman Havalimanı'ndan 2,5 saat uzaklıktaki Kaş ilçesi. Huzurlu atmosferi ve doğal güzellikleri ile görenleri kendine hayran bırakan Kaş, balık restoranları ve eğlenceli gece hayatı ile öne çıkıyor. Seyahat süresince Kaş merkez, Kaputaş Plajı, Patara Plajı ve Antik Kenti'ni görerek keyifli bir Kaş-Kalkan turu gerçekleştirebiliyor. Ziyaretçiler vaktini daha çok Kalkan merkezde değerlendirmek istese de yüzmek için meşhur Kışla Koyu, Kalamar Koyu ya da Kalkan Koyu'na gidebiliyor. Kalkan tekne turu bölgede mutlaka gerçekleştirilmesi gereken aktivitelerin başında geliyor. Ayrıca Kaş'ın büyülü su altı dünyasından yararlanmak isteyenler, dalış firmaları ile eşsiz bir deneyim yaşayabilir.

KUŞADASI VE TARİHİ ROTALARI

Havalimanından araç kiralayarak keşfedilmesini önerdiğimiz bir diğer lokasyon da Dalaman Havalimanı'ndan 2,5 saat uzaklıktaki Kaş ilçesi. Huzurlu atmosferi ve doğal güzellikleri ile görenleri kendine hayran bırakan Kaş, balık restoranları ve eğlenceli gece hayatı ile öne çıkıyor. Seyahat süresince Kaş merkez, Kaputaş Plajı, Patara Plajı ve Antik Kenti'ni görerek keyifli bir Kaş-Kalkan turu gerçekleştirebiliyor. Ziyaretçiler vaktini daha çok Kalkan merkezde değerlendirmek istese de yüzmek için meşhur Kışla Koyu, Kalamar Koyu ya da Kalkan Koyu'na gidebiliyor. Kalkan tekne turu bölgede mutlaka gerçekleştirilmesi gereken aktivitelerin başında geliyor.

DATÇA HER ZEVKE UYGUN

Dalaman Havalimanı'ndan 2,5 saatlik sürüş mesafesindeki Datça da keşfedilmesini önerdiğimiz rotalardan bir diğeri. Sakinliği ile de öne çıkan Datça'da Palamutbükü, Ovabükü, Hayıtbükü, Kargı Koyu, Kızılbük ve Knidos Antik Kenti sahili denize girilebilecek yerlerin başında geliyor. Eski Datça sokaklarında dolaşmak, tekne turuna katılmak seyahati çok daha keyifli hale getirecek aktivitelerden.

Etiketler : Rize-Artvin Havalimanı d 4x4 segmenti Ayder Pokut ve Gito Dalaman Havalimanı
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