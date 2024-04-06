Bayramda Batı Karadeniz'in turizm beldeleri doğa ve tarihle iç içe tatil imkanı sunuyor

Helenistik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu Amasra, bakir koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası arasında yer alıyor.

Bizans Dönemi'ne ait kalesi ile 2013'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen ilçe, kilise ve bedestenin yanı sıra Amasra Müzesi'nde sergilenen, binlerce yıllık mirası yansıtan eserlerle dikkati çekiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hayata geçirilen "Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Yat Limanı" projesinin tamamlanmasıyla deniz yoluyla gelen yabancı turistleri de ağırlayan ilçede, 3 bin 500 yatak kapasiteli otel ve pansiyonlardaki doluluk yüzde 80'i aştı.

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, AA muhabirine, bayram tatili süresince 6 bin nüfuslu ilçeye yaklaşık 500 bin turistin geleceğini tahmin ettiklerini belirtti.

Boran, Amasra'ya gelenlerin, "deniz, kum ve güneş" üçlüsünün yanı sıra 3 bin yıllık geçmişe sahip tarihi yapıları ve doğal güzellikleri de görebileceğini dile getirdi.

Misafirlerin Amasra Kalesi'ile müzeyi, Çekiciler Çarşısı'nı ve antik kazı alanlarını gezebileceğini anlatan Boran, "Bunların yanı sıra Amasra denilince akla balık ve Amasra salatası gelir. Amasra salatasının da tam mevsimi. Yöremizin bağ ve bahçesinde yetişen organik yeşilliklerle yapılan ve 26 çeşit ürünle hazırlanan Amasra salatasını da tadabilirler. Balıkçı lokantalarında taze çeşitlerle balık ziyafeti yapabilirler." dedi.

"SAFRANBOLU'DA DOLULUK YÜZDE 100'E ULAŞTI"



Osmanlı Dönemi'nden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konaklarla ön plana çıkan Safranbolu, tatilciler tarafından tercih ediliyor.

"Dünyada en iyi korunan ilk 20 kent" arasında gösterilen ilçe, başta İstanbul, Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak olmak üzere yurt içinden çok sayıda ziyaretçinin yanı sıra yabancı turistleri de ağırlıyor.

Genellikle üç katlı, 6-8 odalı, 18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyılın başlarında inşa edilmiş konak, pansiyon ve otellerde rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu, AA muhabirine, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla otellerdeki doluluğun yüzde 100'e ulaştığını söyledi.

Ramazan Bayramı ile sezon açılışı yaptıklarını aktaran Urgancıoğlu, "Gösterişli bir açılış olacağını düşünüyorum, çünkü gelen turist sayısı bakımından rekor kıracağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Urgancıoğlu, bayramın üçüncü günü 12 Nisan'da Karaelmas Turizm Ekspresi'nin de ilk seferini yapacağına değinerek, böylelikle farklı turizm çeşitliliğini tercih eden turistleri de ağırlayacaklarını dile getirdi.

SAPANCA KONUKLARINI FARKLI KONSEPTTEKİ KONAKLAMA SEÇENEKLERİYLE AĞIRLAYACAK



İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlere yakınlığı, doğası, gölü, mesire alanları ve farklı konseptteki konaklama seçenekleriyle ilgi çeken Sakarya'nın turizm ilçesi Sapanca, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde doğayla baş başa kalmak isteyenlerin tercih noktası olacak.

Bayram tatili süresince yüzde 90'a yakın dolulukla hizmet vermesi beklenen Sapanca'ya gelecek tatilciler, otel, bungalov ev, villa, tiny house (küçük ev), pansiyon ve balon evlerde dinlenme imkanı bulacak.

Sapanca Gölü çevresinde yürüyüp göl bisikletiyle gezinti yapabilecek tatilciler, zipline, ATV turu, sandal gezisi, doğa yürüyüşü ve ata binme gibi etkinliklerle tatillerinin tadını çıkaracak.

Tatilciler, ayrıca yeni hizmete giren teleferiğe binerek Sapanca'nın doğa manzarasını kuşbakışı görebilecek.

Sapanca Turizm Derneği Başkanı Berrin Yılmazer, Sapanca'nın güzel doğasıyla her zaman turistlerin ilgisini çektiğini anlattı.

Bayram tatilinde yüzde 90'a yakın dolulukla hizmet vereceklerini belirten Yılmazer, "Bu bayram full dolu değiliz. Bu, insanların bayramı memleketlerinde ya da denizi olan illerde geçirmek istemelerinden kaynaklanıyor diye tahmin ediyoruz. Diğer tatillere nazaran az olsa da yine de yoğunluğumuz mevcut." diye konuştu.

KARTEPE ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLAMAYA HAZIR



Türkiye'nin turizm merkezlerinden Kartepe, doğal güzellikleriyle konuklarına doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.

Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarası ile İstanbul'a yakınlığı dolayısıyla yılın her mevsimi ilgi gören bölgede, Ramazan Bayramı'nda da yoğunluk yaşanması bekleniyor.

İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü'nü aynı anda izleme imkanı sunarak Samanlı Dağları'nın zirvesine ulaşımı sağlayan ve 26 Mart'ta hizmete giren teleferik hattı, 15 Nisan'a kadar ücretsiz hizmet verecek.

Kartepe Turizm Derneği Başkanı Kamil Öçbe, AA muhabirine, teleferiğin turizme ve bölgeye büyük katkısı olacağına, Ramazan Bayramı'ndaki ziyaretçi sayısını da artıracağına işaret ederek, "Bölgemiz, yazı ayrı kışı ayrı, dört mevsim turizmin yaşandığı bir yer. Ovaları, yaylaları, akarsuları... Anlatmayla olmaz, misafirlerin gelip görmeleri, yaşamaları lazım." ifadelerini kullandı.