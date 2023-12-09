Aralık ayının yaz rotaları

Kış ayları soğuk ve gri günleri beraberinde getirirken, birçoğumuz sıcak kumlarda, berrak sularda ve güneşin altında rahatlamak için özlem duyuyor. Soğuk kış aylarında sıcak destinasyon arayan yaz tutkunlarını düşünerek aralık ayının en güzel sıcak rotalarını sizler için derledik.

VİETNAM RÜYA GİBİ

Güneydoğu Asya'nın popüler tatil güzergahlarından biri olan Vietnam, aralık ayında sıcak ve egzotik yerlere gitmek isteyen gezginler için bir vaha gibi! Farklı kültürleri, damak tatları ve gezi noktalarının yanı sıra yaşadığı tarihi olaylardan dolayı Anka Kuşu'na benzetilen Vietnam; turkuaz mavisi plajları ile ziyaretçilerine muhteşem bir dinginlik veriyor. Pitoresk çekiciliğiyle göz kamaştıran Hanoi ve Sapa puslu manzaraların tadını çıkarma şansı sunarken, Ho Chi Minh ve Mekong Deltası'nın bulunduğu güney bölgeleri de bol güneş ışığının keyfini çıkarmak için seyahatseverlere rüya gibi bir tatilin kapısını açıyor. İster Hoi An'ın fenerlerle aydınlatılmış sokaklarındaki antik tapınakları keşfediyor, isterseniz de nefes kesen Halong Körfezi'nde geziniyor olun Vietnam'da her zevke uygun bir şeyler bulmanız mümkün.

TROPİK BİR MÜCEVHER

Palmiyelerle çevrili plajları, sakin çay tarlaları ve kaplanları gözlemleme fırsatlarıyla öne çıkan Kerala, Hindistan'ın güneybatı köşesinde yer alan tropik mücevherlerden yalnızca biri. Büyüleyici güzelliğiyle gezginleri aralık ayında rüya gibi bir yolculuğa davet eden şehir; palmiyelerle çevrili plajları ve nefes kesici manzaraları ile kesinlikle keşfedilmesi gereken yerlerden. Buraya geldiğinizde yerel yaşamın ritmik akışını kucaklayarak, Thekkady'deki gibi baharat kokulu tarlalarda dolaşabilir, Fort Kochi'nin sömürge dönemi mirasının zamansız cazibesini keşfedebilirsiniz.

ÇÖLLE MAVİLİĞİN EN ÇEKİCİ BİRLEŞİMİ

Lüks otelleri, gösterişli alışveriş merkezleri, sanat durakları, dudak uçuklatan aktivite seçenekleri, eğlence parkları, tasarım mağazaları, gurme restoranları ve marinası ile göz kamaştıran Dubai; aralık ayında unutulmaz bir kaçış vaat eden ışıltılı destinasyonlardan bir diğeri. İster kumsalda keyif yapıp, denizin tadını çıkarın isterseniz de çöl kumunda board yapın! Burj Al Arab, Palm Jumeirah ve şehir siluetini yakından görmek için jet ski de aklınıza gelmesi gereken bir diğer alternatif.

TURKUAZ SULARLA ÇEVRİLİ 1200 ADA

Hint Okyanusu'nun turkuaz sularıyla çevrili geniş adalar ülkesi Maldivler, aralık ayında kesinlikle keşfedilmesi gereken yerlerden bir diğeri. İrili ufaklı 1200 adası ve 30 mercan adası ile cenneti yeryüzüne getiren eşsiz yerlerden biri olan Maldivler; hem aileler, hem arkadaş grupları hem de çiftler için harika bir destinasyon! Berrak denizi, bembeyaz kumsalları, dekorasyon dergilerinden fırlayan otelleri ile romantik kaçamakların ve balayı tatillerinin en gözde destinasyonu olan bu büyüleyici "Sular Ülkesi", özellikle aralık ayında değişen 26 ila 31°C sıcaklığıyla kesinlikle çok keyifli.

FARKLI BİR ZAMAN DİLİMİNE ÇAĞIRIYOR

Hem tarihsel bir yolculuk, hem doğada bir yolculuk, hem de zamanın önemini yitirip kendinizi keşfedeceğiniz bir yolculuk hayaliniz varsa emin olun imkansız değil! Sri Lanka'ya geldiğinizde hayallerinizin gerçek olabileceğini yaşayarak göreceksiniz. Güney Asya'nın ada ülkesi Sri Lanka, Hint Okyanusu'nda "farklı bir zaman diliminde farklı deneyimler yaşama" benzetmesinin tam karşılığı. Sadece tarihiyle değil doğasıyla da ayrıcalıklı sayılan Sri Lanka nesli tükenmekte olan hayvan türleri dahil muazzam bir yaban hayatına, binlerce dönümlük çay tarlalarına, 15 adet milli parka ve yaklaşık 350 şelaleye ev sahipliği yapıyor.