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04 Mart 2021 Perşembe 16:09:00 - Güncelleme:04 Mart 2021 Perşembe 16:09:00

Yavuz Sultan Selim'in hayatı film oluyor

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'Zamanın İskender'i olarak tanınan Yavuz Sultan Selim'in hayatı, beyazperdeye aktarılacak.

Yapımcı Halit Arabacı, filmin kast çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şimdiye kadar Sultan Selim'i konu alan bir filmin birçok kez yapılmaya çalışılsa da hep yarım kaldığı değerlendirmesini yaptı. Arabacı, Sultan Selim'i dünyaya tanıtmayı amaçladıklarının altını çizerek, filmde, Mısır seferiyle Hicaz'ın egemenliğinin Osmanlılara geçtiği dönemi ele alacaklarını söyledi. Filmin, 2023'te vizyona girmesi planlanıyor.

Etiketler : yavuz sultan selim hayatı film
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