Yavuz Sultan Selim'in hayatı film oluyor

Yapımcı Halit Arabacı, filmin kast çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şimdiye kadar Sultan Selim'i konu alan bir filmin birçok kez yapılmaya çalışılsa da hep yarım kaldığı değerlendirmesini yaptı. Arabacı, Sultan Selim'i dünyaya tanıtmayı amaçladıklarının altını çizerek, filmde, Mısır seferiyle Hicaz'ın egemenliğinin Osmanlılara geçtiği dönemi ele alacaklarını söyledi. Filmin, 2023'te vizyona girmesi planlanıyor.

