VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bolu Dağı Tüneli'nde bakım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanacak
DSÖ'den, "en sıcak" temmuz sonrası iklim değişikliği için "acil ortak eylem" çağrısı
Nijer'de bağımsızlıktan bu yana 5 kez askeri darbe yapıldı
Şehitlerin kanı yerde kalmadı: Gri kategoriye bir çizik daha
"Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlar ciddi güvenlik sorununa dönüştü"
Diyanet'in "Hadislerle İslam" isimli eseri, Rusya Devlet Kütüphanesi'ne girdi
01 Ağustos 2023 Salı 14:45:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2023 Salı 14:45:00

Usta senarist Safa Önal için tören düzenlendi

Kaynak: AA

ABONE OL

Filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren usta senarist Safa Önal için Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi.

Yaşlılığa bağlı sebeplerle 30 Temmuz'da 92 yaşında vefat eden Önal'ın cenaze törenine, ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Yeşilçam sinemasının usta isimleri katıldı.

Törende konuşan usta oyuncu Hülya Koçyiğit, Safa Önal'ın ömrünün yazarak, düşünerek, söyleyerek geçtiğini belirtti. Koçyiğit, "O hepimizi etkilemiş, yaşamlarımızda iz bırakmış bir duayendi. Hepimizin saydığı, sevdiği büyük bir sanatçıyı yolcu ediyoruz. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

Koçyiğit, Önal'ın Türkçeyi çok güzel kullandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Konuşurken onu dinler, etkilenirdiniz. Senaryolarını yazdıktan sonra bizzat kendisi okumak isterdi. Öyle bir okurdu ki hemen yarın bu filme başlayalım hissine kapılırdınız. Herkese nasip olmayacak bir başarıya imza attı. 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Onun o başarısını yürekten kutluyorum. Onunla 1960 yıllarında geçen İhtilal Dönemi'nin bir hikayesini kaleme almak istedik, 2 seneye yakın emek verdik. Ama hayata geçiremedik. Bunun için ona çok mahcubum ama emekler hiçbir zaman boşa gitmez. Sen olmasan da o filmi mutlaka hayata geçireceğim."

Yönetmen Biket İlhan da Önal'ın karakterindeki tutku ve şenliğin filmlerine yansıdığına işaret ederek, onun Türk sinema tarihinde çok özel bir yeri olduğunu dile getirdi.

"TÜRK SİNEMASINA BÜYÜK HİZMET EDEN MAVİ UÇLU BİR TÜKENMEZ KALEMDİ"

Oyuncu Kerem Alışık ise Safa Önal'la aile dostluklarından bahsederek, "O benim baba yarım, sünnetimde kirvem, ilk Fenerbahçe maçına gidişim, çocukluğum, gençliğim ve okuma alışkanlığımdı. Safa Ağabey, Yeşilçam'ın bize gölgesini veren en yeşil çam ağaçlarından biriydi. Ömrünü sinemaya veren ve bütün yaşamını sadece yazmakla geçiren bir ustaydı." diye konuştu.

Safa Önal'ı "Türk sinemasına büyük hizmet eden mavi uçlu bir tükenmez kalemdi" diyerek tanımlayan Alışık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim sesimiz, seslenişimiz, seçtiğimiz, sevdiğimiz, kıymetlimizdi. O kendi kıymetini dilinin altında, kalemi ucunda gizleyendi. Çok önemli bir değerimizdi. Onun kaleminin değdiği yerde kaldık. Yeşilçam'dan çok göç verdik, çok giden oldu. Bir uğurlama töreni de olsa içimizden uğurlayamıyoruz onları. Bence Yeşilçam bugün hikayesini kaybetti. Belki hiç bu kadar kötü bir gün olmamıştı. Sıcak ekmek kokuları bıraktı bizim bağrımızda. Mekanı cennet olsun."

Usta senarist için düzenlenen törenin ardından Teşvikiye Camisi'nde öğle vaktinden sonra cenaze namazı kılınacak ve merhumun naaşı Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek.

Etiketler : safa önal senarist vefat cenaze töreni
Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor

Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor
Açıkhava'da senfonik konser

Açıkhava'da senfonik konser
Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı

Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı
Bodrum performansı

Bodrum performansı
Maddi sıkıntı yaşıyor

Maddi sıkıntı yaşıyor
Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı

Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı
Dilan'ın bardağı satışta

Dilan'ın bardağı satışta
Milano çıkarması

Milano çıkarması
Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor

Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX