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10 Temmuz 2023 Pazartesi 11:34:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2023 Pazartesi 11:34:00

Öğrenciler "Anadoluyuz Biz" projesiyle Erzurum'un tarihi mekanlarını gezdi

Kaynak: AA

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Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Anadoluyuz Biz Projesi" kapsamında Giresun'dan Erzurum'a gelen üniversite öğrencileri kentin tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi.

37 öğrenci, Erzurum Kalesi, Çifte Minare, Üç Kümbet, Ulu Camii, Tabyalar, Erzurum Kongre Binası, Atatürk Evi ve Yakutiye Medresesi gibi tarihi ve kültürel yerleri ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Proje Koordinatörü İbrahim Bilmiş, AA muhabirine projenin amacının kültürel etkileşimi sağlamak olduğunu söyledi.

Giresun'dan gelen öğrencileri en iyi şekilde ağırladıklarını ifade eden Bilmiş, öğrencilere tarihi alanların dışında doğal güzelliklerin olduğu alanların da gezdirileceğini aktardı.

Öğrencilerden Vesile Karahasan da özellikle tarihi mekanlardan çok etkilendiğini dile getirerek, "Tortum Şelalesi, Yedi Göller, Abdurrahman Gazi Türbesi gibi yerleri gezdik. Özellikle Erzurum Kongre binası beni çok etkiledi. Bana çok fazla milli değer kattığını düşünüyorum. Projenin Giresun ve Erzurum arasında bir bütünsellik sağladığını düşünüyorum. Bizler için çok önemli bir bağ oluşturdu." diye konuştu.

Öğrencilerden Elanur Bayhan da proje sayesinde Malatya'dan sonra Erzurum'a geldiğini ve kültürel değerleri tanıma fırsatı bulduklarını ifade etti.

Etiketler : erzurum gezi giresun
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