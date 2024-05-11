Tarım ve Orman Bakanlığı çay alım fiyatını duyurdu
Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticilerin merakla beklediği 'yaş çay alımı ne kadar olacak?' sorusunun cevabını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığınca, 2024 yılı yaş çay alım fiyatının kilogram başına 17 lira, üreticilere verilen destekleme bedelinin ise 2 lira olarak belirlendiği bildirilerek, "Böylece 2024 yılı yaş çay bedeli olarak üreticilerimizin eline kilogram başına 19 lira geçecektir." ifadesi kullanıldı.
Bakanlığın sosyal medya hesabı X'ten, 2024 yılı yaş çay alım fiyatlarına ilişkin, paylaşım yapıldı.
2024 yılı yaş çay alım fiyatının kilogram başına 17 lira, üreticilere verilen destekleme bedelinin ise 2 lira olarak belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Böylece 2024 yılı yaş çay bedeli olarak üreticilerimizin eline kilogram başına 19 lira geçecektir. Hayırlı olsun."
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