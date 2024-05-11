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11 Mayıs 2024 Cumartesi 20:46:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2024 Cumartesi 20:46:00

Kassam Tugayları duyurdu: Soykırımcı İsrail İngiliz vatandaşını öldürdü!

Kaynak: AA

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Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları, soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda yaralanan İngiltere vatandaşı esir Nadav Popplewell'ın öldüğünü açıkladı.

İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram'dan yayınlanan yazılı açıklamasında, "İngiltere vatandaşlığına sahip 51 yaşındaki esir Nadav Popplewell, Siyonist savaş uçaklarının bir ayı aşkın zaman önce esir Judy Feinstein'la birlikte tutulduğu yeri hedef alması sonucu aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

Ebu Ubeyde, 51 yaşındaki Popplewell'ın, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hastaneleri tahrip etmesi ve hastanelerin hizmet dışı kalması nedeniyle yoğun tıbbi bakım alamadığına dikkati çekerek, sağlık durumunun kötüleştiğini ve yaşamını yitirdiğini vurguladı.

İzzeddin el-Kassam Tugayları dün de, İsrailli bir esirin tutulduğu yerde intihar etmeye kalkıştığını ve son anda kurtarıldığını duyurmuştu.

KAHİRE'DEKİ ESİR TAKASI GÖRÜŞMELERİ

Mısır ile Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni ateşkes ve karşılıklı esir takası mutabakatı, Kahire'de görüşülüyor. İsrail, Hamas'ın ateşkes teklifine yanıt vermeden Kahire'ye heyet göndermeyeceğini ve savaşı bitirmeyi kabul etmediğini açıklıyor.

Başta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olmak üzere İsrail'deki üst düzey isimler, Gazze Şeridi'nin güneyinde en az bir kez zorla yerinden edilmiş, 1,5 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısı düzenleyeceklerini uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen yineliyor.

Hamas ise imzalanacak esir takası anlaşmasında Gazze'deki savaşın sona ereceği kalıcı ateşkes konusunda güvence talep ediyor.

İsrail makamlarına göre Gazze Şeridi'nde bazıları hayatta, bazıları ölü 130'dan fazla İsrailli esir bulunuyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esirlerin sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu. İsrailli esirlerin yakınları ve onların destekçileri, Refah'a düzenlenecek saldırının "esirlerin hayatını hiçe saymak anlamına geldiği" uyarısı yapıyor.

Etiketler : hamas kassam tugayları İsrail İngiliz vatandaşı
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