Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali ‘Neşet Ertaş' ile açılıyor
Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali, 22-25 Aralık 2022 tarihleri arasında sinema severlerle buluşacak. Bu yıl ‘Neşet Ertaş' anısına düzenlenen festivalin açılış etkinliğinde Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş ve yakın dostu Bayram Bilge Tokel konuşmacı olacak.
Türk Kızılay çatısı altında Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle düzenlenen 5. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali başlıyor. Ölümünün 10. Yılında Neşet Ertaş anısına düzenlenen festival boyunca beş ayrı mekânda 27 ülkeden 48 kısa Film ve 16 belgeselin gösterimi gerçekleştirilecek.
"Neşet Ertaş Anısına" Film Gösterimi ve Panel
Festival açılışı ise Atalay Taşdiken ve Hacı Mehmet Duranoğlu'nun Neşet Ertaş anısına yaptığı "Ah Yalan Dünyada" isimli belgesel gösterimi ile yapılacak. Gösterimin ardından düzenlenecek panelde Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş, yakın arkadaşı Bayram Bilge Tokel ve Atalay Taşdiken, Festival Başkanı Faysal Soysal'ın moderatörlüğünde konuşmacı olacak. 22 Aralık Perşembe günü saat 18.00'da Atlas 1948 Sineması'nda başlayacak etkinliğe dileyen herkes katılabilecek.
Kızılay bir yapıma "İnsani Bakış Ödülü" verecek
Festivalde bu yıl ilk kez, 'İnsani Bakış' belgesel seçkisinde yarışan bir yapıma Türk Kızılay tarafından 'İnsani Bakış Ödülü' verilecek. Ana yarışma seçkisinde de 3 yapıma ödül takdim edilecek. En iyi film ödülü 30 bin TL, özel jüri ödülü 15 bin TL, mansiyon ödülü 10 bin TL olarak belirlendi. İnsani Bakış Belgesel seçkisinde yer alan filme 15 bin TL değerinde 'İnsani Bakış' ödülü takdim edilecek. Festivalin Fono Film Post Prodüksiyon ödülü ise bu yıl 30 bin TL değerinde olacak. "40 Yıllık Hatır" seçki kategorisinde yer alan bir filme de Neşet Ertaş adına dostluk ödülü takdim edilecek. Festival kapsamında Onur Ödülü sinemanın duayenlerinden Ayla Algan'a ve 60 yıllık kariyerine sayısız film sığdıran, dostlukla sevgimizi kazanan Türk sinemasının yıldız oyuncusu Yusuf Sezgin'e verilecek.
En İyi Film İçin 15 Yapım Yarışıyor
Avrupa yakasında Atlas Sineması, Artizan Sanat, Beyoğlu Akademi, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi, Anadolu yakasında ise Kadıköy Sineması'nda gerçekleşecek festivalin Kısa Film Yarışma Seçkisinde Türkiye'den "Salto-Mortale", İtalya'dan "End of September", Şili'den "Estrellas Del Desierto", Türkiye'den "Birlikte, Yalnız", İran'dan "War and Color", Kırgızistan'dan "Warrior", Türkiye'den "Birth of the Two Departeds", Türkiye'den "Babamın Öldüğü Gün", Finlandiya'dan "Nesting", Kanada'dan "Clara is Gone", ABD'den "Finis Terrae", Türkiye'den "Karıncanın Ayak İzleri", İrlanda'dan "Scrap", Afganistan'dan "Shabnam" ve Polonya'dan "Vyraj" filmleri yer alıyor.
27 ÜLKEDEN 48 KISA, 16 BELGESEL
FESTİVAL FİLMLER
KISA YARIŞMA
1-Salto-Mortale/ Nihat Vuran / Türkiye
2-End of September / Valentina Casadei / İtalya
3-Estrellas Del Desierto / Katherina Harder / Şili
4-Birlikte, Yalnız / Kasım Ördek / Türkiye
5-War and Color / Adnan Zandi / İran
6-Warrior / Amanbek Azhymat / Kırgızistan
7-Birth of the Two Departeds /Ali Sadeghian / İran
8-Babamın Öldüğü Gün / Emre Sefer / Türkiye
9-Nesting / Siiri Halko / Finlandiya
10-Clara is Gone / Danyk Grenier / Kanada
11-Finis Terrae / Tommaso Frangini / Amerika, İtalya
12-Karıncanın Ayak İzleri / Ümit Güç / Türkiye
13-Scrap / Jamie O'Rourke / İrlanda
14-Shabnam / Zabiullah Saifi Askari / Afganistan
15-Vyraj / Agnieszka Nowosielska / Polonya
İNSANİ BAKIŞ BELGESEL YARIŞMASI
1-Gulab Gul / Semih Sağman / Afganistan, Türkiye
2-I won't Remain Alone / Yaser Talebi / İran
3-Soft as Metal / Seywan Saedian / İsveç
4-Arayış / Ömer Güler / Türkiye
5-Health Sinks at the Southern Border/ Alba Villén, Ignacio Marín / İspanya
6-Laboratory No.2 / Edris Abdi, Aware Omer / Irak
7-21'3 / Marina Saifidin Kyzy / Kırgızistan
8-Arayış / Orhan Dede / Türkiye, Etiyopya
9-Merjem / Hatice Kübra Ergen / Bosna Hersek
10-Suyu Bulandıran Kız / Deniz Telek / Türkiye
11-Barefoot Empress / Vikas Khanna / Hindistan
12-Seven Symphonies of Zagros / Perwîz Rostemî / İran
KIRK YILLIK HATIR SEÇKİSİ
1-Haymatlos / Mustafa Aydın / Türkiye
2-Knockout / Mohsen Banasiri / İran
3-A Little Circus / Yoshiro Osaka / Japonya
4-İstanbul İstanbul / Demir Özcan / Türkiye
5-Before Darkness / Mosayeb Hanaei / İran
6-Hemnefes / Abdullah Şahin / Türkiye
7-The Sea / Elena Surina / Fransa
8-Umut / Saule Mukanbetova / Kırgızistan
9-Mind Clemency / Warman Saeed / Irak
10-Farewell / Nihat Seven / İngiltere
11-The Sprayer / Farnoosh Abedi / İran
12-Quarantine Diary / Samgar Rakym / Kazakistan
13-Getir&Götür / Ömer Miraç Tunç / Türkiye
14-The Record / Jonathan Laskar / İsviçre
PANORAMA SEÇKİSİ
1-Kıspet / Harun Korkmaz / Türkiye
2-Shades of Melancholy / Karash Zhanyshov / Kırgızistan
3-Shark/ Nash Edgerton / Avustralya
4-The Bloody Family / Amir Karami / İran
5-Echo / Sergio Kotsovoulos / Yunanistan
6-Sar / Adar Baran Değer / Türkiye
7-Heal / Rozita Mirani / İran
8-The Swing / Samara Sagynbaeva / Kırgızistan
9-Stylo Rouge / Abdou El Mesnaoui Nassib / Fas
10-Quino's Dream / Santiago Erlich / İspanya
11-Same Old / Lloyd Lee Choi / Amerika-Kanada
12-The Hot Stone / Lolita Naranovich / Rusya
13-Airborne / Andrzej Jobczyk / Polonya
14-Pencere Önü / Tufan Yılmaz / Türkiye
ÖZEL GÖSTERİMLER
Ah Yalan Dünyada /Atalay Taşdiken / Türkiye / Belgesel
Miraciyye: Saklı Miras / Türkiye / Murat Pay / Belgesel
ORZAX sponsorluğunda 'SAĞLIĞA DOST' ÖZEL SEÇKİSİ
Yüzyıldır Açılmamış Mektuplar / Hayriye Savaşçıoğlu / Türkiye / Belgesel
Bir Hekimin Anıları / Biket İlhan / Türkiye /Belgesel
JÜRİ ÖZEL GÖSTERİM
Bubachki (Bugs) / Igor Ivanov Izi / Makedonya
Ljubovnikot (The Lover) / Igor Ivanov Izi / Makedonya
Kıyıda / Ebru Ceylan / Türkiye
Yasak Rüya / Faysal Soysal / Türkiye
Salvador Dali / Akjol Bekbolotov / Kırgızistan
ETKİNLİKLER
22 ARALIK / PERŞEMBE
18:00
AÇILIŞ FİLMİ: NEŞET ERTAŞ ANISINA
Ah Yalan Dünyada / Atalay Taşdiken, Hacı Mehmet Duranoğlu / Türkiye
19:30
PANEL: YALAN DÜNYADA BİR DOST NEFESİ
Konuşmacılar: Atalay Taşdiken, Bayram Bilge Tokel, Hüseyin Ertaş
Moderatör: Hacı Mehmet Duranoğlu
YER: ATLAS 1948 SİNEMASI
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23 ARALIK / CUMA
18:00
PANEL: KISSA'DAN KISA FİLM ÇIKAR MI?
Konuşmacılar: Adnan Özer, Ercan Kesal
Moderatör: Faysal Soysal
YER: BEYOĞLU AKADEMİ
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24 ARALIK / CUMARTESİ
13:00
PANEL: BİR FORM OLARAK KISA FİLMİN DÖNÜŞÜMÜ
Konuşmacılar: Ebru Ceylan, Akzhol Bekbolotov, Igor Ivanov Izi
Moderatör: Faysal Soysal
YER: ATLAS 1948 SİNEMASI
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24 ARALIK / CUMARTESİ
ÖZEL GÖSTERİM
15:00
Mirâciyye: Saklı Miras / Murat Pay / Türkiye
16:00
PANEL: YENİ BELGESEL TÜRLERİ
Konuşmacılar: Murat Pay, Aslıhan Eker
Moderatör: Tuba Deniz
YER: ARTİZAN SANAT