Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali ‘Neşet Ertaş' ile açılıyor

Türk Kızılay çatısı altında Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle düzenlenen 5. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali başlıyor. Ölümünün 10. Yılında Neşet Ertaş anısına düzenlenen festival boyunca beş ayrı mekânda 27 ülkeden 48 kısa Film ve 16 belgeselin gösterimi gerçekleştirilecek.

"Neşet Ertaş Anısına" Film Gösterimi ve Panel

Festival açılışı ise Atalay Taşdiken ve Hacı Mehmet Duranoğlu'nun Neşet Ertaş anısına yaptığı "Ah Yalan Dünyada" isimli belgesel gösterimi ile yapılacak. Gösterimin ardından düzenlenecek panelde Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş, yakın arkadaşı Bayram Bilge Tokel ve Atalay Taşdiken, Festival Başkanı Faysal Soysal'ın moderatörlüğünde konuşmacı olacak. 22 Aralık Perşembe günü saat 18.00'da Atlas 1948 Sineması'nda başlayacak etkinliğe dileyen herkes katılabilecek.

Kızılay bir yapıma "İnsani Bakış Ödülü" verecek

Festivalde bu yıl ilk kez, 'İnsani Bakış' belgesel seçkisinde yarışan bir yapıma Türk Kızılay tarafından 'İnsani Bakış Ödülü' verilecek. Ana yarışma seçkisinde de 3 yapıma ödül takdim edilecek. En iyi film ödülü 30 bin TL, özel jüri ödülü 15 bin TL, mansiyon ödülü 10 bin TL olarak belirlendi. İnsani Bakış Belgesel seçkisinde yer alan filme 15 bin TL değerinde 'İnsani Bakış' ödülü takdim edilecek. Festivalin Fono Film Post Prodüksiyon ödülü ise bu yıl 30 bin TL değerinde olacak. "40 Yıllık Hatır" seçki kategorisinde yer alan bir filme de Neşet Ertaş adına dostluk ödülü takdim edilecek. Festival kapsamında Onur Ödülü sinemanın duayenlerinden Ayla Algan'a ve 60 yıllık kariyerine sayısız film sığdıran, dostlukla sevgimizi kazanan Türk sinemasının yıldız oyuncusu Yusuf Sezgin'e verilecek.

En İyi Film İçin 15 Yapım Yarışıyor

Avrupa yakasında Atlas Sineması, Artizan Sanat, Beyoğlu Akademi, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi, Anadolu yakasında ise Kadıköy Sineması'nda gerçekleşecek festivalin Kısa Film Yarışma Seçkisinde Türkiye'den "Salto-Mortale", İtalya'dan "End of September", Şili'den "Estrellas Del Desierto", Türkiye'den "Birlikte, Yalnız", İran'dan "War and Color", Kırgızistan'dan "Warrior", Türkiye'den "Birth of the Two Departeds", Türkiye'den "Babamın Öldüğü Gün", Finlandiya'dan "Nesting", Kanada'dan "Clara is Gone", ABD'den "Finis Terrae", Türkiye'den "Karıncanın Ayak İzleri", İrlanda'dan "Scrap", Afganistan'dan "Shabnam" ve Polonya'dan "Vyraj" filmleri yer alıyor.

27 ÜLKEDEN 48 KISA, 16 BELGESEL

FESTİVAL FİLMLER

KISA YARIŞMA

1-Salto-Mortale/ Nihat Vuran / Türkiye

2-End of September / Valentina Casadei / İtalya

3-Estrellas Del Desierto / Katherina Harder / Şili

4-Birlikte, Yalnız / Kasım Ördek / Türkiye

5-War and Color / Adnan Zandi / İran

6-Warrior / Amanbek Azhymat / Kırgızistan

7-Birth of the Two Departeds /Ali Sadeghian / İran

8-Babamın Öldüğü Gün / Emre Sefer / Türkiye

9-Nesting / Siiri Halko / Finlandiya

10-Clara is Gone / Danyk Grenier / Kanada

11-Finis Terrae / Tommaso Frangini / Amerika, İtalya

12-Karıncanın Ayak İzleri / Ümit Güç / Türkiye

13-Scrap / Jamie O'Rourke / İrlanda

14-Shabnam / Zabiullah Saifi Askari / Afganistan

15-Vyraj / Agnieszka Nowosielska / Polonya

İNSANİ BAKIŞ BELGESEL YARIŞMASI

1-Gulab Gul / Semih Sağman / Afganistan, Türkiye

2-I won't Remain Alone / Yaser Talebi / İran

3-Soft as Metal / Seywan Saedian / İsveç

4-Arayış / Ömer Güler / Türkiye

5-Health Sinks at the Southern Border/ Alba Villén, Ignacio Marín / İspanya

6-Laboratory No.2 / Edris Abdi, Aware Omer / Irak

7-21'3 / Marina Saifidin Kyzy / Kırgızistan

8-Arayış / Orhan Dede / Türkiye, Etiyopya

9-Merjem / Hatice Kübra Ergen / Bosna Hersek

10-Suyu Bulandıran Kız / Deniz Telek / Türkiye

11-Barefoot Empress / Vikas Khanna / Hindistan

12-Seven Symphonies of Zagros / Perwîz Rostemî / İran

KIRK YILLIK HATIR SEÇKİSİ

1-Haymatlos / Mustafa Aydın / Türkiye

2-Knockout / Mohsen Banasiri / İran

3-A Little Circus / Yoshiro Osaka / Japonya

4-İstanbul İstanbul / Demir Özcan / Türkiye

5-Before Darkness / Mosayeb Hanaei / İran

6-Hemnefes / Abdullah Şahin / Türkiye

7-The Sea / Elena Surina / Fransa

8-Umut / Saule Mukanbetova / Kırgızistan

9-Mind Clemency / Warman Saeed / Irak

10-Farewell / Nihat Seven / İngiltere

11-The Sprayer / Farnoosh Abedi / İran

12-Quarantine Diary / Samgar Rakym / Kazakistan

13-Getir&Götür / Ömer Miraç Tunç / Türkiye

14-The Record / Jonathan Laskar / İsviçre

PANORAMA SEÇKİSİ

1-Kıspet / Harun Korkmaz / Türkiye

2-Shades of Melancholy / Karash Zhanyshov / Kırgızistan

3-Shark/ Nash Edgerton / Avustralya

4-The Bloody Family / Amir Karami / İran

5-Echo / Sergio Kotsovoulos / Yunanistan

6-Sar / Adar Baran Değer / Türkiye

7-Heal / Rozita Mirani / İran

8-The Swing / Samara Sagynbaeva / Kırgızistan

9-Stylo Rouge / Abdou El Mesnaoui Nassib / Fas

10-Quino's Dream / Santiago Erlich / İspanya

11-Same Old / Lloyd Lee Choi / Amerika-Kanada

12-The Hot Stone / Lolita Naranovich / Rusya

13-Airborne / Andrzej Jobczyk / Polonya

14-Pencere Önü / Tufan Yılmaz / Türkiye

ÖZEL GÖSTERİMLER

Ah Yalan Dünyada /Atalay Taşdiken / Türkiye / Belgesel

Miraciyye: Saklı Miras / Türkiye / Murat Pay / Belgesel

ORZAX sponsorluğunda 'SAĞLIĞA DOST' ÖZEL SEÇKİSİ

Yüzyıldır Açılmamış Mektuplar / Hayriye Savaşçıoğlu / Türkiye / Belgesel

Bir Hekimin Anıları / Biket İlhan / Türkiye /Belgesel

JÜRİ ÖZEL GÖSTERİM

Bubachki (Bugs) / Igor Ivanov Izi / Makedonya

Ljubovnikot (The Lover) / Igor Ivanov Izi / Makedonya

Kıyıda / Ebru Ceylan / Türkiye

Yasak Rüya / Faysal Soysal / Türkiye

Salvador Dali / Akjol Bekbolotov / Kırgızistan

ETKİNLİKLER

22 ARALIK / PERŞEMBE

18:00

AÇILIŞ FİLMİ: NEŞET ERTAŞ ANISINA

Ah Yalan Dünyada / Atalay Taşdiken, Hacı Mehmet Duranoğlu / Türkiye

19:30

PANEL: YALAN DÜNYADA BİR DOST NEFESİ

Konuşmacılar: Atalay Taşdiken, Bayram Bilge Tokel, Hüseyin Ertaş

Moderatör: Hacı Mehmet Duranoğlu

YER: ATLAS 1948 SİNEMASI

*

23 ARALIK / CUMA

18:00

PANEL: KISSA'DAN KISA FİLM ÇIKAR MI?

Konuşmacılar: Adnan Özer, Ercan Kesal

Moderatör: Faysal Soysal

YER: BEYOĞLU AKADEMİ

*

24 ARALIK / CUMARTESİ

13:00

PANEL: BİR FORM OLARAK KISA FİLMİN DÖNÜŞÜMÜ

Konuşmacılar: Ebru Ceylan, Akzhol Bekbolotov, Igor Ivanov Izi

Moderatör: Faysal Soysal

YER: ATLAS 1948 SİNEMASI

*

24 ARALIK / CUMARTESİ

ÖZEL GÖSTERİM

15:00

Mirâciyye: Saklı Miras / Murat Pay / Türkiye

16:00

PANEL: YENİ BELGESEL TÜRLERİ

Konuşmacılar: Murat Pay, Aslıhan Eker

Moderatör: Tuba Deniz

YER: ARTİZAN SANAT