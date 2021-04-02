Daha iyi bir hayat umuduyla ağacından koparak rüzgarda savrulur gibi savrulan hayatlar, canlar...

Göçler insanlık tarihinin her aşamasında oldu.

Suriye savaşı başta olmak üzere, kendi yumurtasını pişirmek için dünyayı ateşe vermekten çekinmeyen 'hakim güç' düzeninin yol açtığı savaşlar, kıyımlar sayesinde

21. yüzyıla da göç dalgalarıyla girdi insanlık.

Tıpkı Kovid-19 ve küresel ısınma gibi, adaleti şaşmış dünyanın ortak sorunu göç ve göçmenler.

Gönül ister ki şu hayatta kimse geride kalmasın, ama gerçekler bambaşka işte...

İşte bu 'gerçeklere' daha yakından bakıp anlamamıza, kavramamıza yardımcı olacak bir etkinlik başlıyor yakında: "Kimseyi Geride Bırakma Film Günleri."

Mülteci ve göçmenlerin yaşadıklarına odaklanan belgesellerin gösterileceği etkinlik çevrimiçi olarak festivalscope.com platformunda gerçekleşecek.

Sağlık Bakanlığımız ve Dünya Sağlık Örgütü'nün ortaklığında ve Avrupa Birliği'nin finansal desteği ile ilk kez düzenlenen etkinlik 5-11 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Altı uzun metraj belgesel ve bir uzun metraj kurmaca filmden oluşan programda yedi gün boyunca söyleşiler de gerçekleştirilecek.

Malum, 7 Nisan Dünya Sağlık günü olarak kutlanacak.

Söz konusu etkinlik de "daha eşit ve daha sağlıklı bir dünya için hep birlikte" mesajını vurgulamak üzere düzenleniyor.

Yedi günde, yedi film ve yedi söyleşi...

Peki, bu çevirim içi etkinlikte hangi eserleri izleme fırsatı bulacağız?

Karim Aïnouz'dan Berlin Film Festivalinden Amnesty ödülü ile dönen Tempelhof Havaalanı THF.

Gabrielle Brady'nin bol ödüllü filmi Aç Hayaletler Adası.

Wolfgang Fischer'ın gerçek hikayelerden yola çıkarak çektiği, baş rolünde ödüllü oyuncu Susanne Wolff`un açık denizde mültecilerle dolu batmakta olan bir tekneyi gören bir acil servis doktorunu canlandırdığı Styx.

Dea Gjinovci'den Mars'ta Uyanmak.

Amerikalı yönetmen Michelle Grace Steinberg'ten Nefes Alacak Bir Yer.

Suriyeli bir babanın, oğlu ile Suriye'den Norveç'e yaptığı yolculuğun öyküsünü anlatan Ala'A Mohsen imzalı Yeni Bir Başlangıç.

Ve Caroline Reucker'den Amal.

Tüm filmlerin Türkçe, Arapça ve İngilizce alt yazılı olacağını da hatırlatalım.

Evet, etkinlik ücretsiz ancak yine de sisteme kayıt olup bilet ayırtmak gerekiyor.

Gösterim linki (5-11 Nisan tarihleri

arasında): https://www.festivalscope.com/page/kimseyigeridebirakma/

Şimdiden iyi seyirler.

BEDİR ACAR