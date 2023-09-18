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18 Eylül 2023 Pazartesi 12:38:00 - Güncelleme:18 Eylül 2023 Pazartesi 12:38:00

Gordion Antik Kenti UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı

Kaynak: AA

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, antik dönemin en önemli arkeolojik alanlarından Gordion Antik Kenti'nin, UNESCO tarafından "Dünya Mirası" ilan edildiğini duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bir müjdemiz var! UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 20. varlığımızı da kaydettirdik. Ankara'mızın eşsiz kültür varlıklarından biri olan Gordion Antik Kenti 'Dünya Mirası' oldu." ifadelerini kullandı.

Emeği geçenlere teşekkür eden Ersoy, mesajında şunları kaydetti:

"Ancak, daha bitmedi! UNESCO'dan yeni bir müjde daha bekliyoruz. Anadolu'nun ahşap destekli camilerinden de almayı beklediğimiz güzel haberle inşallah Dünya Mirası Listesi'ndeki sayımızı daha da artıracağız. Hayırlı olsun."

TÜRKİYE'NİN LİSTEDEKİ 20'İNCİ KÜLTÜR VARLIĞI

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen 45. UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla Gordion artık bir dünya mirası olarak korunacak.

Bakan Ersoy'un sosyal medya hesaplarından duyurduğu bu müjdeyle Türkiye, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 20'inci kültür varlığını kaydettirmiş oldu.

GORDION, EN UZUN SÜRE YERLEŞİMİN GÖRÜLDÜĞÜ NADİR ALANLARDAN

Ankara'nın Polatlı ilçesinde antik dönemden bugüne ulaşan Gordion'da, M.Ö. 2.500 yıllarında (Erken Bronz Çağı) başlayan yerleşim, günümüzde antik kentin bitişiğindeki Yassıhöyük'te devam ediyor.

Antik Kent ve çevresinde 4 bin 500 yıl süren uzun bir zaman diliminde çok az kesintiye uğrayan yerleşim, Gordion'u dünyanın "en uzun süre yerleşimin görüldüğü nadir alanlar" arasına taşıyor.

Frig uygarlığının başkenti olan Gordion'un yakın çevresinde göze çarpan çok sayıda Tümülüs, M.Ö. 9. yüzyıldan M.Ö. 3. yüzyıla kadar farklı dönemlere tarihleniyor.

Sitadel Höyüğü, Gordion Arkeolojik Alanı'nı oluşturan en önemli unsur olarak bu döneme ulaşırken, erken dönem Frig Kalesi surları ve anıtsal yapıları da o dönem için Anadolu'daki eşsiz birer örnek olarak öne çıkıyor.

Etiketler : mehmet nuri ersoy antik kent unesco dünya mirası
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