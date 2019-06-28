28 Haziran 2019 12:42 | Cuma
Behzat Ç.'ye 3 bomba transfer daha!
Çekimleri Ankara’da gerçekleşen Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi’nin yeni serüvenlerinde Cinayet Büro’, 6 yılın ardından internette seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Erdal Beşikçioğlu’nun başrol oynadığı dizinin oyuncu kadrosuna 37. İstanbul Film Festivali’nden ‘En İyi İlk Film’ dahil 2 ödülle ayrılan ‘Güvercin’ adlı filmin başrolünde yer alan Kemal Burak Alper, Hüseyin Sevimli ve İlkyaz Arslan dahil oldu.
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