Yürüdükçe artan ağrı bel kayması işareti

Omurga üzerinde stres oluşturan sporlarla uğraşanlarda, kemiklerde dejenerasyon olanlarda ve 50 yaş üzerinde daha fazla görülen bel kayması, yaşam kalitesini düşürebiliyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Buse Sarıgül, "Yürümekle ve eğilip doğrulmakla artan ağrı bulgusu bel kaymasının bir semptomudur. 50 yaş üzerindeki kişilerde omurgadaki dejenerasyon süreciyle beraber görülme sıklığı artar. Öte yandan, futbol, jimnastik, güreş, binicilik gibi sporlarla uğraşan gençlerde bel kayması sıklıkla görülmektedir ve bu durum, gençlerde bel ağrısının önemli sebeplerinden biridir. Ayrıca genetik yatkınlığın da hastalığın oluşumunda rolü olduğu bilinmektedir" ifadelerini kullandı.