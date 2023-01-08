Virüslerin davranış şekiller değişti

Son dönemlerde artan enfeksiyon vakaları nedeniyle de öksürükler aylar boyunca sürebiliyor. Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Üyesi Dr. Özge Yılmaz Topal, bu yıl artan grip vakalarının çocuklarda uzayan öksürüklere yol açtığını söyleyerek, "Alerjik çocuklarda hışıltı ve astım ataklarının en önemli tetikleyicileri arasında yer alan viral enfeksiyonlar sebebiyle bu sene alerji poliklinikleri ve acil başvurularında artış mevcut. Maske, sosyal mesafe, hijyen önlemlerine dikkat edilmeli" dedi. Ekim ayından itibaren toplumda yaygın olarak influenza, Kovid-19 ve RSV gibi virüslerin tespit edildiğini belirten Yılmaz, "İnfluenza virüsü her sene Kasım, Ocak ve mart aylarında, aralarda iniş yapsa da 3 kez pik adı verilen yükseliş dönemleri gösterir. Ancak bu sene influenza, Ekim ayından itibaren azalış göstermeden devam etti. Pandemi öncesinde hafif semptomlarla atlatılabilecek enfeksiyonlar bile daha ağır ve uzamış semptomlarla geçiriliyor. Bunun nedeni pandemi sürecinde baskılanan virüslerin davranış şeklini değiştirmesi ve virüslerle daha az karşılaşılan dönemde bireylerin immün sisteminde gelişen değişiklikler olabilir" dedi.

