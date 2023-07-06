Uyku düzenini ebeveyn tutumu belirler

Uykunun fizyolojik ve psikolojik sağlığın kritik bir belirleyicisi olduğunu belirten uzmanlar, çocukların gelişimi için de temel bir gereksinim olduğu konusunda hemfikir. Çocuklarda uygun ortam ve koşulların sağlanmasına rağmen bazı uyku problemleri görülebileceğine dikkat çeken Uzman Klinik Psikolog Elvin Akı Konuk, bu sorunların çocukların fizyolojik ve psikolojik gelişimini sekteye uğratabileceğine vurgu yapıyor. 4-5 yaş döneminde gündüz uykularını bırakmaya başlayan çocukların, tutarlı ve rutin biçimde uyuma ve uyanma zamanının ayarlanması gerektiğini belirten Konuk, çocukların yatağa gitmede direnç gösterdikleri durumlarda ebeveyn tutum ve yaklaşımlarının kritik bir öneme sahip olduğunu söylüyor. Çocuklarda uyku problemlerinin görülmesinin farklı nedenleri olabileceğini kaydeden Konuk, "Fiziksel rahatsızlıklar, çocuğun sahip olduğu mizaç, genetik yatkınlık ya da kaygı, stres, travma gibi duygusal problemler uyku sorunlarına neden olabiliyor. Bunların yanında ebeveyn tutumları, ebeveyn-çocuk ilişkisi, uyku düzeni ve rutini, uyku saatlerinin veya uyku yerinin değişimi gibi durumlarda da uyku problemleri görülebiliyor" dedi.

