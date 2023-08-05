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05 Ağustos 2023 Cumartesi 09:23:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2023 Cumartesi 09:23:00

Sıcaklar zehirlenme riskini artırıyor

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Sıcaklar besin zehirlenmesi riskini de artırıyor.

Aşırı sıcaklar besin zehirlenmesi riskini de artırıyor. Prof. Dr. Gülhan Kurtoğlu Çelik "Bozulma gerçekleşen gıdayı tüketen kişide yaklaşık bir iki saat sonra bulantı, kusma olabilir ve bu durum ishalle devam edebilir. Bu belirtiler incelendiğinde, açıkta kalan, son kullanma tarihi geçen bir yiyeceğin tüketildiğine ulaşılıyor" dedi. Çelik, "Şikayetlerin birkaç gün içinde geçmemesi, dirençli ve tekrarlayan kusma, ishalin sürmesi ve kanlı olması halinde mutlaka acile başvurulmalı" diye de ekledi.

Etiketler : sıcak besin zehirlenmesi kusma bulantı ishal
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