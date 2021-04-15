Sahura kalkmamak kilo aldırır

Ramazan boyunca sahura kalkılmadığında açlık süresi 20 saate çıkıyor. Kişi iftarda daha çok kalori alıyor. Gece uyku halinde metabolizma da yavaşladığından kilo alımı kaçınılmaz oluyor.



Ramazan'daki en büyük beslenme hatalarından birinin sahura kalkmamak olduğuna dikkat çeken İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa'dan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Bahtınur Yılmaz, "Ramazan'da ortalama 15-16 saat olan açlık süresi, sahura kalkmayınca 20 saate çıkıyor. Bu da kan şekerini düşürerek hem günü daha verimsiz geçirmemize hem de iftarda daha kısa sürede daha fazla kalori almamıza neden oluyor. Ayrıca gece metabolizma yavaşladığından uyumadan önce yemek yerine, mutlaka sahura kalkılmalıdır. Sahurda akşamdan kalan ağır yemekleri değil, doygunluğu artırmak için yüksek proteinli ve gün içerisinde susatmayacak besinler tercih edilmelidir" diye konuştu.

SOFRADA CEVİZ VE FINDIĞA YER AÇIN

Diyetisyen Bahtınur Yılmaz, "Örnek bir sahur menüsünde yumurta, az tuzlu peynir çeşitleri, ceviz, fındık gibi doygunluğu artıracak yağlı tohumlar, içerdiği lif sebebiyle bağırsak hareketlerini düzenleyecek tam buğday unlu ekmek, mevsim sebzelerinden domates-salatalık-yeşillikler, kan şekerini dengelemek için meyve bulunabilir. Su içimini azalttığından çay-kahve tüketiminin de azaltılması gerekir" dedi. İftarda düşen kan şekeri ile sofraya oturulup hızlı bir şekilde yemek yendiğinde, gerekenden daha fazla kalorinin, daha kısa zamanda alınacağı uyarısında bulunan Diyetisyen Bahtınur Yılmaz, bunun da hem hazımsızlığa hem de kilo artışına sebep olabileceğine dikkat çekerek, iftarda aralar verip çiğneme süresini uzun tutarak, yeteri kadar besin tüketilmesi önerisinde bulundu.

İFTAR MENÜSÜNDE ÇORBA OLMALI

Diyetisyen Bahtınur Yılmaz, örnek bir iftar menüsünde bulunması gerekenleri ise şöyle sıraladı: "İftarda mutlaka çorba olmalıdır. Su veya hurma ile oruç açıldıktan sonra, çorbayla devam edilmeli ve ana yemeğe geçmeden önce 10-15 dakika kadar ara verilmelidir. Ana yemekte çok ağır olmayan zeytinyağı ile pişmiş yemekler tercih edilmeli, bol salata ile doygunluk sağlanmalı ve öğünde mutlaka yoğurt bulunmalıdır. Beyaz ekmek ve pide yerine tam buğday ekmeği, pilav, makarna yerine ise bulgur tercih edilebilir. Bu sayede daha dengeli ve sağlıklı bir öğün oluşturulmuş olacaktır." İftardan sonra ağır şerbetli tatlılar yerine, 1-2 saat geçtikten sonra sütlü tatlılar veya meyve tercih edilmesi önerisinde bulunan Diyetisyen Bahtınur Yılmaz, bu sayede daha hafif bir öğün alınmış olacağını belirtti.

PİLAV VE MAKARNA YERİNE BULGUR YİYİN

Diyetisyen Bahtınur Yılmaz, Ramazan boyunca dikkat edilmesi gereken bazı genel beslenme kurallarını ise şöyle anlattı: "Mutlaka sahura kalkın ve hafif bir sahur yapın. İftarda ara vermeye ve yemekleri yavaş tüketmeye özen gösterin. İftardan sonra hafif tempolu yürüyüş yapın, bu sindirim sisteminize de yardımcı olacaktır. İftardan sahura kadar en az 2 litre su tüketin. Çay ve kahve tüketimini kısıtlayın. Beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği, pilav-makarna yerine de bulgur tercih edin. Sofranızda kuruyemiş mutlaka bulunsun, daha tok hissetmenizi sağlayacaktır. Yaşanan beslenme düzeni değişikliği sebebiyle kabızlık oluşabilir, bol sıvının haricinde sebze ve meyveye mutlaka öğünlerinizde yer verin. Şarküteri ürünleri, turşu, zeytin gibi gün içerisinde susatacak besinlerin tüketimini sınırlandırın. Yemekleri pişirirken tereyağı, iç yağ, kuyruk yağı, margarin yerine zeytinyağı kullanın. Kızartma, kavurma gibi pişirme yöntemleri yerine ızgara, haşlama, fırınlama tercih edin."