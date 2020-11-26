Türkiye'de koronavirüs tablosu ağırlaşıyor
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ile ilgili son durumu paylaştı. Türkiye'de koronavirüs verilerine göre, son 24 saatte 6 bin 876 yeni hasta tespit edildi, 29 bin 132 kişiye teşhis konuldu. 174 kişi hayatını kaybetti.
Son 24 saatte 29 bin 132 yeni vaka tespit edildi, hasta sayısı ise 6 bin 876 oldu.
174 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmesiyle vefat sayısı 13 bin 14'e yükseldi.
3 bin 291 kişi sağlığına kavuşurken ağır hasta sayısı ise 4 bin 711'e çıktı.
"Tedbirlere uyarsak kısıtlamalara gerek kalmaz"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aktif hasta sayısındaki artışın devam ettiğini belirterek şunları söyledi:
"Salgının seyri kadar bizim tedbirlere uyumumuz da kısıtlamalar konusunda belirleyici olacak. Tedbirlere uyarsak kısıtlamalara gerek kalmaz. Birlikte mücadele edersek başarabiliriz."