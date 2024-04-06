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06 Nisan 2024 Cumartesi 08:30:00 - Güncelleme:06 Nisan 2024 Cumartesi 08:30:00

Ramazan sonrası normal beslenmeye kademeli geçilmeli

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Beslenme ve Diyetetik uzmanı Ecenur Özkul Erdoğan, Ramazan boyunca vücudun iki öğünlük beslenme düzenine alıştığını bu nedenle bir anda çok fazla öğün tüketilmemesi gerektiğini ifade etti.

Ramazan boyunca vücudun iki öğünlük beslenme düzenine alıştığını bu nedenle bir anda çok fazla öğün tüketilmemesi gerektiğini söyleyen Beslenme ve Diyetetik uzmanı Ecenur Özkul Erdoğan, "Özellikle sahurda 30 gün boyunca uyanıldığı için alışkanlık oluyor ve muhtemelen bireyler bundan sonraki 10 gün boyunca sahur saatlerinde aç uyanabilir. Bu durumda mümkün olduğunca yataktan çıkmadan 1 bardak su içip geri uykuya geçmek en doğrusu olur. Bu dönemde yavaş yavaş kademeli bir beslenme programına geçilmeli" dedi.

Etiketler : ramazan beslenme öğün
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