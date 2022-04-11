Oruç tutmak depresyona iyi gelebilir

Ramazan ayında tutulan orucun yapılan araştırmalara göre bedensel faydalarının yanı sıra psikolojik faydalarının da olduğunu belirten Uzman Kinik Psikolog Yaren Hamarat, "Ramazan ayı, kişinin sabır, empati duygularının pekiştirilmesi açısından oldukça önemlidir. Öncelikle kişinin yeme dürtülerini bastırarak, erteleyerek sonrasında bunu iftarla sonuçlandırmasıyla sabır ve duygu yönetimini ön plana çıkaracaktır" dedi. İbadetlerin kişinin benliğini geliştirmek, problemlerle başa çıkmak ve zorluklar ile mücadele etme de büyük önem taşımakta olduğunu söyleyen Uzm. Klnk. Psk. Yaren Hamarat, orucun depresyonu iyileştirici yönlerinin de olduğuna dikkat çekti. Uzm. Klnk. Psk. Yaren Hamarat, "Ramazan, oruçla birlikte toplumla kaynaşmaya, birlikteliğe, kısacası iftar sofralarında kişinin sosyalleşmesine katkıda bulunacaktır. Ramazan sayesinde kişinin kendisini denetleme sistemi etkin olacaktır. Kötü alışkanlıkların yenilmesi bireylerin oruçla birlikte tıpkı organları gibi psikolojisini de yenilemesi kaçınılmaz olacaktır" şeklinde konuştu.