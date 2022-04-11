VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Obezite de anoreksiya için risk faktörü
‘Yağ bezesi' değil tükürük bezi tümörü!
Hareketli yaşam kanser riskini azaltıyor
Oruç tutmak depresyona iyi gelebilir
"Türk Polis Teşkilatı FETÖ'yü dize getirmiştir"
Başkan Erdoğan'dan tebrik mesajı
Bakan Yanık şehit aileleriyle bir araya geldi
Fransa'da seçim ikinci tura kaldı
İsrail güçleri Filistinli kadını katletti
Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşlarıyla görüştü
Başkan Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
İlk çeyrekte 45 milyar 247 milyon dolarlık rekor
TSK'ya 'KARGU' takviyesi
Rus konvoyu yeniden görüntülendi!
Kuzey Kore'den Biden'a: Bunamış
"Mayınlar kasıtlı bırakılmış olabilir"
Rusya'dan S-300 açıklaması: Roketlerle vurduk
İspanya'da ödüllendi
Tutkun'a veda ediyor
Sahne için 15 yıl bekledi
Reels'e 'Remix' özelliği geliyor
Hayat tamircisi kaplumbağayı kurtardı
Nazlı tavukla can dostlara mama servisi
Sokak sokak gezerek 1 milyon kitap topladı
11 Nisan 2022 Pazartesi 07:13:00 - Güncelleme:11 Nisan 2022 Pazartesi 07:17:00

Oruç tutmak depresyona iyi gelebilir

ABONE OL

Ramazan ayında tutulan orucun yapılan araştırmalara göre bedensel faydalarının yanı sıra psikolojik faydalarının da olduğunu belirten Uzman Kinik Psikolog Yaren Hamarat, "Ramazan ayı, kişinin sabır, empati duygularının pekiştirilmesi açısından oldukça önemlidir.

Ramazan ayında tutulan orucun yapılan araştırmalara göre bedensel faydalarının yanı sıra psikolojik faydalarının da olduğunu belirten Uzman Kinik Psikolog Yaren Hamarat, "Ramazan ayı, kişinin sabır, empati duygularının pekiştirilmesi açısından oldukça önemlidir. Öncelikle kişinin yeme dürtülerini bastırarak, erteleyerek sonrasında bunu iftarla sonuçlandırmasıyla sabır ve duygu yönetimini ön plana çıkaracaktır" dedi. İbadetlerin kişinin benliğini geliştirmek, problemlerle başa çıkmak ve zorluklar ile mücadele etme de büyük önem taşımakta olduğunu söyleyen Uzm. Klnk. Psk. Yaren Hamarat, orucun depresyonu iyileştirici yönlerinin de olduğuna dikkat çekti. Uzm. Klnk. Psk. Yaren Hamarat, "Ramazan, oruçla birlikte toplumla kaynaşmaya, birlikteliğe, kısacası iftar sofralarında kişinin sosyalleşmesine katkıda bulunacaktır. Ramazan sayesinde kişinin kendisini denetleme sistemi etkin olacaktır. Kötü alışkanlıkların yenilmesi bireylerin oruçla birlikte tıpkı organları gibi psikolojisini de yenilemesi kaçınılmaz olacaktır" şeklinde konuştu.

Etiketler : ORUÇ TUTMAK DEPRESYONA İYİ GELEBİLİR Psk. Yaren Hamarat Ramazan ayı
Yalanlamadı

Yalanlamadı
Hem iş hem tatil

Hem iş hem tatil
Bu yaz tatil yok iş var

Bu yaz tatil yok iş var
Eşi refakatçi

Eşi refakatçi
Madrid'de Cansu Dere rüzgarı

Madrid'de Cansu Dere rüzgarı
Ayak damarına stend takıldı

Ayak damarına stend takıldı
Yeşil sahalardan istanbul sokaklarına

Yeşil sahalardan istanbul sokaklarına
Nuh'un Gemisi Cudi'de 2 asıl yerinde çekildi

Nuh'un Gemisi Cudi'de 2 asıl yerinde çekildi
Sinan özgür ruhlu adam

Sinan özgür ruhlu adam

EN ÇOK OKUNAN HABERLER