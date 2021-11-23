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23 Kasım 2021 Salı 08:30:00 - Güncelleme:23 Kasım 2021 Salı 08:30:00

Omurga ve sırt ağrısı kemik erimesi belirtisi

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Osteoporoz yani halk arasında kemik erimesi olarak bilinen durum kemiğin en sık görülen metabolik hastalığıdır.

Osteoporoz yani halk arasında kemik erimesi olarak bilinen durum kemiğin en sık görülen metabolik hastalığıdır. Yapılan araştırmalara göre 50 yaşın üzerinde her üç kadından birinde ve 50 yaşın üzerindeki 5 erkekten birinde osteoporoz görülmektedir. Osteoporozun en yaygın belirtisi, omurga ve sırt bölgesinde oluşan ağrılardır. Osteoporoz erken dönemde büyük sorunlara yol açmasa da yaş ilerledikçe kemiklerde hasar oluşumuna yol açabileceğinde hastalık rutin taramalar ile erken dönemde tespit edilerek kontrol altına alınabilir. Uzm. Dr. Selda Yılmaz "Osteoporoz (kemik erimesi) kendini kırıklarla göstermeye başladığı safhada tedavi edilmesi oldukça güç bir hastalıktır. Elbette osteoporozun her safhada hem ilaçlarla, hem cerrahi yöntemlerle tedavisi mümkündür ancak erken tanı konduğunda kişinin yaşam kalitesi artmaktadır" diye konuştu.

Etiketler : Omurga ve sırt ağrısı Osteoporoz erkekten birinde osteoporoz kemik erimesi
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