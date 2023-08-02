VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Muğla'da orman yangına ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı
ABD'de Sinagog saldırganına idam cezası
Yunanistan yüksek sıcaklıkların pençesinde
Çanakkale'deki orman yangını büyümeden söndürüldü
Bangladeş'te muhalif lidere 9 yıl hapis cezası verildi
Diyarbakır'da sağlık ekibe saldıran 3 zanlı tutuklandı
02 Ağustos 2023 Çarşamba 17:53:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2023 Çarşamba 17:53:00

Meme kanseri teşhisinde radyologlara destek olacak yapay zeka geliştirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

İsveçli bilim insanlarının geliştirdiği yapay zeka, mamogramları inceleyerek meme kanseri teşhisinde radyologlar ile aynı oranda başarı gösterdi.

BBC'nin haberine göre, İsveç'teki Lund Üniversitesinde yürütülen bir araştırmada, mamogramları meme kanseri teşhisi koymak için tarayan bir yapay zeka geliştirildi.

Yapay zekanın hata oranını test etmek için 40 ila 80 yaş aralığındaki 80 bin kadının mamogramları yapay zeka ve radyologlar tarafından inceledi.

Geliştirilen yapay zekanın, radyologların meme kanseri teşhisinde yüzde 1,5 hata oranıyla eşdeğer sapma gösterdiğini kaydeden bilim insanları, daha önce aynı amaçla tasarlanan yapay zeka çalışmalarından daha başarılı sonuçlar elde ettiklerini vurguladı.

Araştırma yazarlarından Dr. Kristina Lang, "Meme kanseri teşhisi için geliştirdiğimiz yapay zekanın yanı sıra bir radyoloğun da onayı gerekiyor. Ancak teşhislerde genellikle iki radyoloğun onayı gerektiği düşünülünce yapay zeka desteği sağlık sektöründeki iş yükünün hafiflemesine yardımcı olabilir." ifadelerini kullandı.

Lang, geliştirdikleri yapay zekanın yardımıyla meme kanserinde teşhis süresinin azalmasını umduklarını belirtti.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS), meme kanseri takip programlarına söz konusu yapay zekayı entegre etmeyi planladıklarını açıkladı.

Araştırmanın sonuçları, "The Lancet Oncology" dergisinde yayımlandı.

Etiketler : meme kanseri teşhis radyolog yapay zeka
Nazo gel benimle evlen!

Nazo gel benimle evlen!
Bodrum performansı

Bodrum performansı
Eski dostlar düşman oldu

Eski dostlar düşman oldu
Nefise Karatay: Botoksum bile yok

Nefise Karatay: Botoksum bile yok
Türkiye'yi terk etmem

Türkiye'yi terk etmem
Yunan sevdası pahalıya patladı

Yunan sevdası pahalıya patladı
Hastane odasında kutlama

Hastane odasında kutlama
Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi
Seyirci beyazperdeye dönecek

Seyirci beyazperdeye dönecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX