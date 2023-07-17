Lazerle "ben" aldırmak kanser tehlikesine kapı aralıyor

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bengü Nisa Akay, vücuttaki bazı et benlerinin aslında cilt kanseri olabileceğini belirterek, "Bunlar lazerle yok edilmeye çalışıldığında deri tümörü bütün vücuda yayılıyor. Bu nedenle benlerin mutlaka uzmanlar tarafından cerrahi yöntemle alınmasını, lazerle ben yakma, dondurma, aldırma gibi uygulamalardan uzak durulmasını öneriyoruz" dedi. Sosyal medya üzerinde "Bir dakikada benlerinizden kurtulun." şeklinde paylaşımlarda bulunulduğuna, hatta bazı eczanelerde asidik solüsyonla "ben" yok etme uygulamaları yapıldığına dikkati çeken Akay, insan sağlığı için risk oluşturan bu tip reklam ve uygulamalara karşı daha etkin denetim mekanizması yürütülmesi gerektiğini vurguladı.