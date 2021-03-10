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10 Mart 2021 Çarşamba 09:54:00 - Güncelleme:10 Mart 2021 Çarşamba 09:54:00

Kimyasallarla gelen 'kısırlık' tehlikesi

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Son yıllarda tüp bebek merkezlerine başvurularda artış yaşandığını belirten uzmanlar, bunun nedeni olarak hormonal sistemi bozan birtakım kimyasalları işaret etti.

Doç. Dr. Nadiye Köroğlu, "Kozmetik ürünlerde, güneş koruyucularında, damacanalarda, bebek biberonlarında, gıda kutularında Bisfenol A (BFA) adı verilen maddeler bulunmaktadır. Bu maddeler anne karnındaki bebeğin bile yumurta sayısına etki edebiliyor" dedi. Tüp bebek tedavisi gören kişilerin hem kanlarında hem de yumurtalarının içinde bulunduğu folikül sıvılarında endokrin bozucu kimyasallara rastlandığını belirten Doç. Dr. Nadiye Köroğlu, "İnsan tarafından üretilen dünya üzerinde tanımlanmış 85 bin tane kimyasal madde var. Bunların bin tanesinin vücudumuzu olumsuz etkileyen endokrin sistemimizi bozan kimyasallar olduğu gösterilmiş. Tüp bebek tedavisi gören kadınların hem kanlarında hem yumurtalarının içinde bulunduğu sıvılarda bunlar tespit edilmiş" dedi.

Etiketler : kimyasal kısırlık nadiye köroğlu
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