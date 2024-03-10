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10 Mart 2024 Pazar 08:20:00 - Güncelleme:10 Mart 2024 Pazar 08:20:00

Kanseri ‘T' hücreleri yok edecek

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Türk Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Muhlis Cem Ar, CART-T hücre tedavisi için Türkiye'de de temel bilim ve klinik düzeyde çalışmalar yapıldığını söyledi.

Türk Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Muhlis Cem Ar, ABD'de maliyeti yarım milyon doları bulan ve kanser hücrelerini yok ettiği belirtilen CART-T hücre tedavisi için Türkiye'de de temel bilim ve klinik düzeyde çalışmalar yapıldığını söyledi. Ar, "Dernek olarak biz de bu konuda hem temel bilim düzeyinde hem de klinik olarak uğraşanları, mümkünse sağlık otoritelerini bir araya getirerek bir dizi toplantı yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Türk Hematoloji Derneği tarafından düzenlenen, 16. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi 7-9 Mart 2024 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirildi. Kemik iliği nakli ve hücresel tedaviler konusunda yapılagelen en önemli organizasyonlardan biri olan kongre, bu yıl 300'ü aşkın erişkin ve pediatrik hematolog yanında hematoloji alanında çalışan temel bilimci hekim ve araştırmacıların katılımıyla gerçekleşti. Kongrede, 14 bilimsel oturum, 4 sözlü sunum oturumu ve 4 uydu sempozyumu olmak üzere toplam 22 oturum gerçekleştirildi.

Kongrenin basın toplantısında Türk Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Muhlis Cem Ar, hücresel tedavi uygulama örneklerinden CAR-T Hücre tedavisi hakkında önemli bilgiler paylaştı. Kanserin vücutta oluşma ya da görülme nedeninin, bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini tanımamasından kaynaklı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Cem Ar, CART- T hücre tedavisi hakkında, "Bağışıklık sistemimiz içerisinde T hücreleri var. Bir genetik mühendislik yöntemiyle hastanın T hücrelerinin toplanıp, o hücrelerinin yüzeyine kanseri tanıyacak bir takım tanıyıcı proteinler yerleştirilmesi ve sonra hastaya ait o T hücrelerinin kanseri tanıyacak hale getirildikten sonra hastaya geri verilmesinden ibaret" dedi.

"ABD'DE MALİYETİ 400-500 BİN DOLAR"

Tedavinin oldukça etkili olduğunu ve altında iyi bir mühendislik yattığına dikkati çeken Ar, bu tedavinin ABD ve Avrupa'daki bazı bölgelerde ilaç endüstrisi tarafından geliştirilip onay aldığını ancak bu konuda bilgi ve uzun dönem etkilerindeki deneyimin az olduğunu belirtti. Tedavinin kişiye özel hazırlandığını belirten Prof. Dr. Ar, "Maliyetli bir tedavi ve ABD'de 400-500 bin dolar tek uygulaması, bazen ikinci bir uygulama da gerekebiliyor. Böyle maliyetlerin karşılanması henüz çok mümkün gözükmüyor. Teknoloji geliştikçe maliyetler düşecektir" dedi.

"TÜRKİYE'DE HENÜZ ÖN SAFHALARDA"

Türkiye'de temel bilim düzeyinde bunu sonradan klinik olarak uygulayacak bir takım araştırmalar yürütüldüğünü kaydeden Ar, "Henüz ön safhalarda. Dernek olarak biz de bu konuda hem temel bilim düzeyinde hem de klinik olarak uğraşanları, mümkünse sağlık otoritelerini bir araya getirerek bir dizi toplantı yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Etiketler : kanser t hücreleri sağlık
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