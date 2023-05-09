Kanser ihtimali yaşla birlikte artıyor

Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazife Kartal Kara, yumurtalık kanserinin kendine özgü bir belirtisi olmadığından çoğu zaman geç teşhis konulduğuna dikkat çekerek, düzenli jinekolojik kontroller ile bu hastalıkların erken tanı ve tedavisinin mümkün olduğu bilgisini verdi. Kanser ihtimalinin yaşla birlikte arttığına, menopoz sonrası yumurtalık kanseri teşhisi konan kadınların önemli bir kısmında epitel dokuda oluşan tümörler görüldüğüne dikkat çeken Kara, menopoz doğurganlık döneminin bitişi anlamına gelse de, yumurtalıkların çalışmaya devam ettiğini, dolayısıyla menopoz sırasında ve sonrasında da düzenli olarak hekim kontrolünden geçmenin sağlıklı yumurtalıklar için çok önemli olduğunu vurguladı. Öte yandan, çocuklukta ve doğurganlığın hala devam ettiği dönemde embriyonik döneme ait tümörlerle karşılaşılma ihtimalinin daha yüksek olduğundan da bahsetti.

