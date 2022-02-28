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28 Şubat 2022 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:28 Şubat 2022 Pazartesi 10:00:00

Kalp krizi en çok sabah saat 8'de oluyor

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Yapılan bilimsel araştırmalar kalp krizlerinin büyük çoğunluğunun sabah 06.00-12.00 arası görüldüğünü, en sık da sabah 08.00-09.00 arasında gerçekleştiğini ortaya koyuyor.

Yapılan bilimsel araştırmalar kalp krizlerinin büyük çoğunluğunun sabah 06.00-12.00 arası görüldüğünü, en sık da sabah 08.00-09.00 arasında gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Sabahları yapılan tempolu egzersiz; 40 yaşın üzerindeki sağlıklı kişilerde ve yaşı fark etmeksizin tüm kalp hastalarında kalp krizine ve ani ölüme neden olabiliyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak,

"Ailesinde 55 yaş altı kalp krizi geçirenler, sigara içenler ve obez kişiler de bu riskle karşı karşıya kalıyor. Spor aktiviteleri hastaya uygun planlanmalı. Mesela tedavisinde idrar söktürücü ilaç kullanılan hastalar yüksek tempolu sporu tercih etmemeli; kan sulandırıcı alan hasta ise travmaya duyarlı sporlardan kaçınmalıdır" diyor.

Etiketler : Kalp krizi sabah c Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak
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