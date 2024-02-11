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11 Şubat 2024 Pazar 07:50:00 - Güncelleme:11 Şubat 2024 Pazar 07:50:00

Kadınlarda sigara içme oranı arttı

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Kardiyoloji Uzmanı Dr. Erdoğu, sigaraya bağlı ölümlerin önlenebilir önlemler olduğunu söyledi.

Kardiyoloji Uzmanı Doktor İsmail Erdoğu, sigara bağımlılarına önemli açıklamalarda bulunarak sigaraya bağlı ölümlerin önlenebilir önlemler olduğunu söyledi. Erdoğu, "Türkiye'de yaklaşık olarak sigara kullanım oranları yüzde 28'ler civarında. Erkekler daha çok kullanıyor. Ama son yirmi yılda kadınların sigara içme oranları artıyor. Erkeklerde de azalmaya başlıyor. Yıllık olarak tüm dünyada sigaranın bıraktığı ölüm yaklaşık sekiz milyon. Kovid'te başladığı günden bugüne kadar ölen insan sayısı yaklaşık yedi milyon. Sigara ciddi bir sıkıntı. Özellikle kalp hastalıkları, damar hastalıkları, akciğer hastalıkları, başta geliyor. Ciddi bir ölüm nedeni" dedi.

Etiketler : kadın sigara sağlık
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