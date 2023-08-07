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07 Ağustos 2023 Pazartesi 16:30:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2023 Pazartesi 16:30:00

İngiltere'de Kovid-19'un yeni varyantı Eris'in yayıldığı bildirildi

Kaynak: AA

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İngiltere'de, Kovid-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris'in (EG.5.1) ülke genelinde yayıldığı duyuruldu.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansına (UKHSA) göre, yeni varyant Eris, ülke genelindeki her 7 yeni vakadan birini oluşturuyor.

Eris, yüzde 39,4'le vakaların yaklaşık yarısını oluşturan Arcturus'tan sonra İngiltere'de en yaygın ikinci varyant olarak kayıtlara geçti.

Yetkililer, dünya genelinde Kovid-19 vakalarındaki artışın sürmesi sebebiyle durumu yakından izlediklerini bildirdi.

İngiltere'de Kovid-19 enfeksiyonlarına ve aşılama oranlarına ilişkin rakamları tahmin eden Zoe Kovid-19 Sempton Çalışmasına göre, 4 Temmuz'da 606 bin 656 olan tahmini vaka sayısı, 200 bin artarak 27 Temmuz'da 785 bin 980'e yükseldi.

KAPALI ALANLARDAKİ ETKİLEŞİM VE BAĞIŞIKLIĞIN AZALMASI ARTIŞA NEDEN OLABİLİR

Uzmanlar, ülkede Kovid-19 vakalarındaki artışın, Barbie ve Oppenheimer filmlerinin 21 Temmuz'da vizyona girmesinin ardından milyonlarca kişinin sinemaya akın etmesiyle bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

İnsanların kapalı ve yetersiz havalandırılan alanlarda, yakın mesafede bir araya gelmesinin, bulaşma oranlarını artırmış olabileceği değerlendiriliyor.

Hastalığa karşı bağışıklığın azalması ve Kovid-19 aşılarının üzerinden belirli bir süre geçmesinin de vakalardaki artışa neden olabileceği belirtiliyor.

Etiketler : ingiltere kovid19 varyant eris
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