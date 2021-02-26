Hazır gıdalardaki gizli tehlike: Çin tuzu

Çin tuzu, bağımlılık yapıcı özelliğinin yanı sıra vücuda verdiği ciddi zararlardan dolayı sağlık uzmanlarınca tehdit olarak görülen maddeler arasında yer alıyor. Yapılan araştırmalarda, yemeklere lezzet vermek ve gıdaların raf ömrünü uzatmak için sıkça kullanılan ve Çin tuzu olarak bilinen monosodyum glutamatın (MSG) sinir sistemini bozduğu ve vücutta iltihabi reaksiyonlara neden olduğu ortaya çıktı. Çin tuzunun pekmez, nişasta veya şeker kamışı gibi ürünlerin fermantasyonu ile elde edildiğini söyleyen Doç. Dr. Mahmut Muzaffer İlhan, "Monosodyum glutamat en çok gıda katkı maddesi olarak kullanılıyor. Birçok hazır paketlenmiş ürün içinde bu katkı maddesini görmek mümkün. E621 kodu ile paketli ürünlerde Çin tuzunu (MSG) görebiliyorsunuz. Cips, işlenmiş et, balık, ketçap, mayonez, konserve ve hazır çorba gibi birçok gıdada görülüyor. Çin tuzunun zararı içerisindeki glutamattan kaynaklanıyor. Bu katkı maddesi vücuda girdiğinde reseptörler yoluyla beyin ve santral sinir sistemiyle etkileşime geçiyor. Çin tuzunun bağımlılık yapma potansiyelinin olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca, iştah merkezini uyararak doyma hissini de azaltıyor" diye konuştu.

